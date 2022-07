Fischertag in Memmingen 2022: Das müssen Sie zu Ablauf und Programm wissen

Über 1000 Männer und Buben werden beim Fischertag Memmingen 2022 in den Stadtbach jucken. Erstmals dürfen auch Frauen dabei sein. Doch wie viele werden es sein?

21.07.2022 | Stand: 08:12 Uhr

Nachtwächter, Stadtgarde, Fischerzug, Ausfischen, Krönungs-Frühschoppen: Der Fischertag in Memmingen gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet er am Wochenende endlich wieder statt - nicht nur aus diesem Grund wird es ein besonderer Fischertag sein.

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wann findet der Fischertag 2022 statt?

Wie viele Frauen nehmen am Memminger Fischertag 2022 teil?

Wie sieht das Programm zum Fischertag 2022 aus?

Fischertag Memmingen 2022 - Termin: Was ist der Memminger Fischertag?

Der Memminger Fischertag 2022 findet Samstag, am 23. Juli statt. In diesem Jahr wird es einige Veränderungen geben – nicht nur, weil nun auch Frauen in den Stadtbach jucken können.

Wie viele Frauen nehmen am Memminger Fischertag 2022 teil?

Das Thema sorgte bundesweit für Schlagzeilen und kochte die Emotionen in Memmingen hoch: Klägerin Christiane Renz hatte wegen Ungleichberechtigung geklagt und sich vor Gericht das Recht erstritten, dass heuer erstmalig auch Frauen als Fischerinnen beim Fischertag in Memmingen in den Stadtbach jucken dürfen. Wie viele Frauen und Mädchen werden das heuer tun? - Laut Fischertagsverein-Vorsitzendem Michael Ruppert wird Renz die einzige Frau sein, die in diesem Jahr in den Bach juckt: „Wir haben Stand heute nur eine Anmeldung und die Kurse sind durch“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Zum Hintergrund: Die Teilnehmer müssen im Besitz eines staatlichen Fischereischeins sein oder den vereinsinternen Fischerkurs besucht haben.

Ein spezieller Bachabschnitt wird Christiane Renz nicht zugeteilt. Das sei nicht beabsichtigt, schließlich gehe es um die Gleichberechtigung. Fischerinnen und Fischer wählen sich den Standort selbst. Christiane Renz wusste beim letzten Gespräch mit der Redaktion noch nicht, wo sie in den Stadtbach juckt. „Ich freue mich aber schon sehr darauf“, teilte sie mit (Lesen Sie hier: „Ich nehme den Männern nichts weg“ - Ein Interview mit Christiane Renz)).

Fischertag Memmingen 2022 - Programm: viel altbewährte Tradition

Michael Ruppert, der Vorsitzende des Fischertagsvereins, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie der Fischertag dieses Jahr geplant ist und welche Programmpunkte es gibt.

Fischertagsvorabend: Am Vorabend des Fischertages, also am Freitag, 22. Juli, ruft um 18 Uhr der Stadtbüttel den Fischertag am Marktplatz aus. Der Ausruf wird um 19 Uhr nochmals am Schrannenplatz stattfinden.

Fischertag: Der Fischertag findet am Samstag, 23. Juli, statt. Die Fischer, so erzählt Michael Ruppert, sammeln sich um 6 Uhr im Realschulhof. Es folgt der Fischerzug.

Fischerspruch: Der Fischerspruch wird um 7.15 Uhr am Schrannenplatz durch Oberfischer Jürgen Kolb gesprochen. Dann begeben sich alle Teilnehmer zum jeweiligen Bachabschnitt.

Bachausfischen: Um 8 Uhr ertönen die Kanonenböller. Das ist das Signal. Die Fischerinnen und Fischer jucken in den Stadtbach – mit ihren Bären, einer Art Kescher. Das Ausfischen beginnt, offiziell ist es bis 8.45 Uhr geplant. Wer eine Forelle fängt, bringt diese zur Waage. „Entsprechende Versorgungszelte stehen bereit, um die Fische zu töten“, so Ruppert zum Prozedere. Die schwerste Forelle wird ermittelt.

Krönungs-Frühschoppen: Die Fischerin oder der Fischer mit der schwersten Forelle wird beim anschließenden Krönungs-Frühschoppen zum neuen Fischerkönig oder -Königin gekrönt. Der Krönungs-Frühschoppen beginnt um 10 Uhr in der Stadionhalle. „In diesem Teil haben wir das Programm ein wenig umgestellt“, berichtet Michael Ruppert. Das Programm ist dort bis 12 Uhr vorgesehen. Es wird Einlagen der Vereinsgruppen geben. „Die eigentliche Krönung haben wir ein wenig nach hinten verschoben, die Prämierungen weiter nach vorne, damit einfach ein besserer Spannungsbogen entsteht und das Ganze noch unterhaltsamer wird“, so der Vorsitzende des Fischertagsvereins. Nach diesem Programmpunkt beginnt das Lagerleben der Gruppen.

Zug des Fischerkönigs: Die neue Fischerkönigin oder der neue Fischerkönig wird am Abend bei einem Umzug um 18 Uhr durch die Altstadt den Zuschauern vorgestellt. Zahlreiche Gruppen des Fischertagsvereins begleiten den Zug.

Fischerabend: Zu Ehren der Fischerkönigin oder des Fischerkönigs findet anschließend ein Fischerabend in der Stadthalle statt. Die Stadthalle ist eigentlich immer der Ausweich-Standort für die Veranstaltung, falls es regnet. In diesem Jahr wird diese gleich für den Fischerabend genutzt, da der Marktplatz bereits für Vorbereitungen rund um die historische Wallenstein-Woche benötigt wird.

Fischerabend in Memmingen soll "fetziger" werden

Beim Fischerabend gibt es ebenso organisatorische Änderungen. Die Vereinsgruppen sowie die Stadtkapelle sind dabei. Dennoch soll es weniger Einlagen geben. „Wir haben erstmals eine Musikgruppe zum Ende des Abends organisiert, die Welthits auf Schwäbisch spielt und singt“, verrät Michael Ruppert und zeigt auf: „Wir wollen den Fischerabend fetziger gestalten.“ Es dürfe durchaus getanzt und geschunkelt werden.

Nachwächter beendet den Fischertag 2022

Das Ende ist für 23.30 Uhr vorgesehen. Dann kommt der Nachtwächter und beendet den Fischertag. „Und am nächsten Tag kommt dann Wallenstein“, sagt Michael Ruppert. Die Freude steht in sein Gesicht geschrieben.

Bereits am Donnerstag findet das Kinderfest in Memmingen statt - alle Infos dazu gibt es hier.

