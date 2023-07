Fischertag in Memmingen 2023: Das müssen Sie zum Programm wissen

Mehr als 1000 Männer und Buben jucken beim Fischertag Memmingen 2023 in den Bach. Eine Frau ist auch dabei. Programm und Preise im Überblick.

21.07.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Die Trommlerbuben spielen wieder, in ganz Memmingen hört man den "Schmotzmarsch": Der Fischertag in Memmingen gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt. Am Samstag, 22. Juli, findet er endlich wieder statt.

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wann findet der Fischertag 2023 statt?

Wie viele Frauen nehmen am Memminger Fischertag 2023 teil?

Wie sieht das Programm zum Fischertag 2023 aus?

Fischertag Memmingen 2023 - Termin: Was ist der Memminger Fischertag?

Der Memminger Fischertag 2023 findet Samstag, am 22. Juli statt. In diesem Jahr wird es einige Veränderungen geben, beispielsweise ist es der erste Fischertag des neuen Oberbürgermeisters Jan Rothenbacher. Ob er auch in den Bach "juckt"? Das erfahren Sie hier.

Wie viele Frauen nehmen am Memminger Fischertag 2023 teil?

Das Thema sorgte bundesweit für Schlagzeilen und die Emotionen kochten hoch: Klägerin Christiane Renz hatte wegen Ungleichberechtigung geklagt und sich vor Gericht das Recht erstritten, dass ab 2022 erstmalig auch Frauen als Fischerinnen beim Fischertag in Memmingen in den Stadtbach jucken dürfen. Christiane Renz war jedoch im vergangenen Jahr die einzige Frau im Stadtbach. Wie viele Frauen und Mädchen werden heuer "reinjucken"? Die Antwort hat sich nicht geändert: nur eine. Das sagte der Vorsitzende des Fischertagvereins Thorsten Burghart unserer Redaktion.

Zum Hintergrund: Die Teilnehmer müssen im Besitz eines staatlichen Fischereischeins sein oder den vereinsinternen Fischerkurs besucht haben. (Lesen Sie hier: „Ich nehme den Männern nichts weg“ - Ein Interview mit Christiane Renz)).

Fischertag Memmingen 2023 - Programm: viel altbewährte Tradition

Hallhof oder Marktplatz? Nachdem das Memminger Stadtfest aufgrund von Bauarbeiten am Marktplatz auf dem Hallhof stattfinden musste, fragen sich viele Memmingerinnen und Memminger nun, wie das Programm am Fischertag abläuft. Hier ein Überblick - und schon vorab: Es bleibt alles beim Alten.

Fischertagsvorabend: Am Vorabend des Fischertages, also am Freitag, 21. Juli, ruft um 18 Uhr der Stadtbüttel Gottfried Voigt den Fischertag am Marktplatz aus. Der Ausruf wird um 19 Uhr nochmals am Schrannenplatz stattfinden. Wer dabei sein will, braucht ein Festabzeichen. Ab 19.30 Uhr spielt die Musikkapelle Memmingerberg auf dem Marktplatz, verschiedene Gruppen des Fischertagvereins übernehmen die Bewirtung.

Fischertag: Der Fischertag findet am Samstag, 22. Juli, statt. Nach dem Weckruf der Musikkapellen sammeln sich die Fischer um 6 Uhr am Realschulhof. Dann zieht der Fischerzug ab 7 Uhr durch die Innenstadt zum Schrannenplatz.

Fischerspruch: Der Fischerspruch wird um 7.30 Uhr am Schrannenplatz durch Oberfischer Jürgen Kolb gesprochen. Dann begeben sich alle Teilnehmer zum jeweiligen Bachabschnitt.

Bachausfischen: Um 8 Uhr ertönen die Kanonenböller. Das ist das Signal. Die Fischerin und die Fischer jucken in den Stadtbach – mit ihren Bären, einer Art Kescher. Das Ausfischen beginnt, offiziell ist es bis 8.45 Uhr geplant. Wer eine Forelle fängt, kann diese zur Waage bringen. Die schwerste Forelle wird ermittelt. Ein Gegenprogramm hat die Tierschutzorganisation Peta angekündigt.

Krönungs-Frühschoppen: Die Fischerin oder der Fischer mit der schwersten Forelle wird beim anschließenden Krönungs-Frühschoppen zum neuen Fischerkönig oder -Königin gekrönt. Der Krönungs-Frühschoppen beginnt um 10 Uhr in der Stadionhalle. Die Stadtkapelle Memmingen spielt, zahlreiche Gruppen tanzen.

Zug des Fischerkönigs: Die neue Fischerkönigin oder der neue Fischerkönig wird am Abend bei einem Umzug um 18 Uhr durch die Altstadt den Zuschauern vorgestellt. Zahlreiche Gruppen des Fischertagsvereins begleiten den Zug. Die Route sieht folgendermaßen aus: Kempter Tor – Schrannenplatz – Lindentorstraße – Waldhornstraße – Salzstraße – Kalchstraße – Marktplatz – Ulmer Straße.

Fischerabend: Zu Ehren der Fischerkönigin oder des Fischerkönigs findet anschließend ein Fischerabend am Marktplatz statt. Auch dafür braucht man das Festabzeichen.

Nachtwächter beendet den Fischertag 2023

Das Ende ist für 23.30 Uhr vorgesehen. Dann kommt der Nachtwächter und beendet den Fischertag. Kurzfristige Änderungen am Programm sind möglich. Was ist beispielsweise, wenn das Wetter schlecht ist? In den vergangenen Jahren fand der Fischerabend dann beispielsweise in der Stadthalle statt.

Fischertag in Memmingen 2023: Preise für das Festabzeichen und den Fischerzug

Wer an allen Veranstaltungen des Fischertags teilnehmen will, holt sich am besten das Festabzeichen. Es gilt für alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Serenade, die am Freitagabend im Kreuzherrnsaal stattfindet. Für den Fischerzug gilt ein gesonderter Preis. Hier ein Überblick:

Festabzeichen: 5 Euro

Fischerzug: 2 Euro

Platzkarten am Fischerabend: 5 Euro

Wer nun ausrechnen will, wie viel Geld noch für Getränke über ist, wenn man das Festabzeichen gekauft hat, findet hier unsere Übersicht, was die Maß in diesem Jahr auf den großen Allgäuer Festen kostet.

