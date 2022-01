Jucken denn nun Frauen beim Fischertag in Memmingen in den Stadtbach?

Jucken beim Fischertag in Memmingen 2022 auch Frauen in den Stadtbach? Das sagt Klägerin Christiane Renz zu ihrer Beteiligung.

Nach einem Stückchen Normalität sehnen sich in der Corona-Pandemie viele Menschen. Dazu zählt auch, wieder an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen, Traditionen fortzuführen. Vieles ist noch in der Schwebe, aber in der Planung. So sind seitens des Fischertagsvereins Memmingen der Fischertag für den 23. Juli und Wallenstein vom 24. bis 31. Juli dieses Jahres vorgesehen. Zum ersten Mal dürfen beim Fischertag auch Frauen in den Bach jucken. Dieses Recht hat Christiane Renz vor Gericht erstritten (wir berichteten). Wird sie von ihrem Recht Gebrauch machen?

Fischertag Memmingen: Klägerin Christiane Renz dabei

„Wenn alles gut läuft, dann bin ich beim nächsten Fischertag als Stadtbachfischerin dabei“, sagt Christiane Renz im Gespräch mit unserer Redaktion. Vorab müsse der Fischertagsverein allerdings noch seine Satzung ändern, damit auch Frauen Mitglieder bei den Stadtbachfischern werden können.

Dieser Schritt ist eigentlich schon geplant gewesen, erklärt Michael Geiger, verantwortlich für die Pressearbeit beim Fischertagsverein. Aufgrund der Corona-Pandemie musste allerdings die bereits anberaumte Delegiertenversammlung abgesagt werden.

Sobald die Pandemie eine solche möglich mache, stünde auch die Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Da einst das Urteil seitens der Delegiertenversammlung mehrheitlich angenommen worden war, geht Michael Geiger davon aus, dass in der Konsequenz auch die Satzungsänderung befürwortet werde. Damit sei dann eine Voraussetzung erfüllt, damit auch Frauen künftig in den Bach jucken können. (Lesen Sie auch: Ermittlungen um den Fischertagsverein Memmingen eingestellt)

Weitere Regularien sind zu beachten

Es gibt aber noch weitere Bedingungen, die ebenfalls in der Satzung festgehalten sind. Eine ist die Teilnahme an einem internen Fischerkurs. Der Fischertagsverein habe einen Kinderkurs und einen für Erwachsene angeboten. Bei letzterem ist auch Christiane Renz dabei gewesen. Deswegen gehe sie auch davon aus, dass die Satzung geändert werde, denn der Verein habe ihr die Kursteilnahme ermöglicht.

Ob es vor dem Fischertag in diesem Jahr weitere Kursangebote geben wird, ist laut Geiger noch nicht klar. Das komme unter anderem auf die Corona-Pandemie an. Dahingehend müsse sich der Verein noch besprechen. Alternativ hat das Recht zum Ausfischen auch, wer die staatliche Fischereiprüfung abgelegt hat. Dies gilt für alle Fischer ab Vollendung des 14. Lebensjahres. (Lesen Sie auch: Veranstalter sprechen in Memmingen über die Zukunft von Fischertag und Wallenstein 2022)

Kriterien in der Satzung beschrieben

In der Satzung sind unter dem Punkt „Ordnung für das Ausfischen des Stadtbaches und die Erlangung der Königswürde“ weitere Kriterien festgehalten – beispielsweise zu den Bären, einer Art Kescher. Christiane Renz stelle ihren Bären schon mal bereit, müsse aber noch einige Löcher flicken.

