Niedriger Wasserstand vor dem Fischertag in Memmingen: Bis jetzt kein Problem

Weil es wenig geregnet hat und sehr warm war, ist der Pegel des Stadtbachs in Memmingen derzeit tiefer als sonst. Ausgerechnet kurz vor dem Fischertag.

21.07.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Der Wasserstand im Memminger Stadtbach ist so niedrig wie seit vielen Jahren nicht. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Auch der Regen in der Nacht zu Donnerstag ließ den Pegel nicht steigen. Ist das ein Problem für die Stadtbachfischer, die am Samstag während des Fischertages den Bach ausfischen? „Bis jetzt nicht“, sagte Fischmeister Wolfgang Zettler am Donnerstagnachmittag.

Ein anderer erfahrener Stadtbachfischer bestätigt das im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sagt aber auch: „Gefühlt ist es schon unangenehmer, weil man sich zum Fischen deutlich mehr bücken muss, zudem geht viel vom Bachgefühl verloren, wenn man nur knöcheltief drin steht. Andererseits kommt man dann leichter unter die Brücken, wo oft viele Fische versteckt sind.“ Außerdem sei es etwas schwieriger, neizujucken. Wenn der Wasserstand niedrig sei, fange es den Sprung nicht so gut auf.

Mehr Wasser in den Memminger Stadtbach zu leiten, sei derzeit nicht möglich, heißt es bei der Stadt. Denn auch die Zuflüsse hätten niedrige Pegelstände. In der Regel werde der Stadtbach auch eher in der gegenteiligen Situation reguliert: nämlich wenn sein Wasserstand zu hoch ist.„In dem Fall kann die Wassermenge im Stadtbach reduziert werden, indem Wasser an mehreren Schiebewehren, zum Beispiel im Bereich der Steinbogenstraße und der Freudenthalstraße, in teils offene, teils kanalisierte Bäche abgeleitet wird.“

Am Samstag um 8 Uhr beginnt das Ausfischen des Stadtbachs mit einem Böllerschuss. Danach werden die Forellen auf dem Marktplatz und dem Frauenkirchplatz gewogen. Wer neuer Fischerkönig wird, gibt der Memminger Verein dann am Vormittag im Stadion während des Krönungsfrühschoppens bekannt.

