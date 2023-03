Fischertagsverein Memmingen: Der Vorstand wird gerade neu gewählt

In diesen Minuten tagt die Delegiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen. An diesem Mittwochabend wird der Vorstand neu gewählt.

15.03.2023 | Stand: 21:09 Uhr

Die Delegiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen tagt derzeit im Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen. Hauptpunkt heute Abend: die Neuwahl des Vorstandes.

Michael Ruppert gibt nach zehn Jahren den Posten des 1. Vorsitzenden ab. Auch weitere Vorstandsmitglieder stehen nicht erneut zur Wahl. Für den neuen Vorstand gibt es diese Vorschläge:

1. Vorsitzender: Thorsten Burghart

2. Vorsitzender: Andreas Schöner

3. Vorsitzender: Markus Rauth

Schriftführerin: Marion Mohr

Organisationsleiter: Werner Rast

Kassier: Horst Blaser

Vermögensverwalter: Andreas Bänecke

Die Wahl läuft. Allerdings lief der erste Wahldurchgang schief: Es gab drei Stimmen mehr als Besucher angemeldet sind. Wahlberechtigt sind 166.

"Ich werde heute meinen Stuhl räumen und mich in die Work-Life-Balance begeben", sagte Michael Ruppert. Der Job des 1. Vorsitzenden sei sehr zeitintensiv, bereite aber auch Vergnügen. "Es war mir eine Ehre." Er habe wahnsninnig viele Menschen kennengelernt und Freundschaften geknüpft. Nach zehn Jahren als 1. Vorsitzender dürfe er über einen neuen Lebensabschnitt nachdenken.

Der Fischertagsverein Memmingen ist vor allem für zwei Veranstaltungen bekannt: Den Fischertag, der jedes Jahr in Memmingen stattfindet und bei dem der Stadtbach ausgefischt wird. Und für die Historienwoche Wallenstein, ein Riesen-Event mit mehr als 4000 Darstellern, die die Zeit aus der Mitte des 17. Jahrhunderts in vielen Lagern in der Stadt nachstellt.