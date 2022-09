"Flames Club": Neuer Club eröffnet in Memmingen

Die Betreiber wollen einen Ort für alle Generationen an der Fraunhoferstraße schaffen. Das ist an Angeboten und Musik geplant.

28.09.2022 | Stand: 15:03 Uhr

In Memmingen eröffnet ein neuer Club. An der Fraunhoferstraße soll bald der „Flames Club“ zu finden sein – dort, wo einst auch der Alpenmax seinen Standort hatte. In den Startlöchern für eine neue Ära stehen Jochen Reinmann sowie Adriana und Oliver Kiechle. Reinmann (56) stammt gebürtig aus Nürnberg, wohnt in Memmingen und ist als Einzelhandelskaufmann seit dem Jahr 2000 im Allgäu tätig. Er erzählt, was in Memmingen nun geplant ist.

Türen öffnen an der Fraunhoferstraße in Memmingen

Der „Flames Club“ öffnet seine Pforten das erste Mal am Freitag, 30. September, ab 21 Uhr. Wie der Name entstand? „Es war eine feurige Idee, deswegen ,flames’ als Flammen“, so Reinmann. Diese Idee sei in der Zeit der Corona-Pandemie gereift, komme jetzt zur Umsetzung.

„Die Grundphilosophie ist, ein Mehrgenerationen-Tanzlokal anzubieten.“ Soll heißen: Montags wird Musik für die über 30-Jährigen aufgelegt, donnerstags ist Rockmusik geplant, freitags locken Mottopartys und samstags gibt es für die Gäste die Charts auf die Ohren. Einen Vorstoß wagt das Dreiergespann mit einer Jugenddisco am Sonntag. „Wir wollen eben alle Generationen einladen“, zeigt Reinmann im Gespräch auf.

Drei Tanzflächen geboten

Der Club sei insgesamt 950 Quadratmeter groß, biete drei Tanzflächen auf verschiedenen Ebenen. Reinmann, der im Laufe seines Arbeitslebens bei 118 Clubs beteiligt war, hat genaue Vorstellungen. „Es ist alles nach Feng Shui gebaut – mit Rundungen, hellen und freundlichen Räumen“, sagt er. Alkoholfreie Getränke würden zum Beispiel auch selbst produziert. Jochen Reinmann macht ganz klar: Im „Flames Club“ ist kein Platz für Drogen oder Zwielichtigkeit.

"Tanzen ist in uns Menschen drin"

„Wir wollen einen Ort schaffen, zu dem Erwachsene hingehen und feiern können – ohne erst in andere Städte zu müssen“, ergänzt Jochen Reinmann: „Tanzen ist in uns Menschen drin. Die Freude gehört ebenso dazu.“ Deswegen freue er sich auf die anstehende Eröffnung am 30. September. Um den Club zum Laufen zu bringen und gut zu führen, möchte das Team laut Jochen Reinmann um die 200 Arbeitsplätze schaffen.

Lesen Sie auch

Schlussstrich mit Abschlusskonzert Frühstückstreffen für Frauen in Memmingen steht vor dem Aus

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".