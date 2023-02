Feuer, Hochwasser, Bombenfund: Tipps für die persönliche Notfallvorsorge

Von Notfallgepäck bis Versicherung: Was Mieter und Haus-Eigentümer tun können, um für kritische Situationen gewappnet zu sein, sagt ein Experte aus Memmingen.

21.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Persönliche Notfallvorsorge. So nennt es Andreas Land. Der Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Memmingen meint damit die verschiedenen Möglichkeiten, für einen Wohnungsbrand, ein Hochwasser und sonstige zerstörerische Ereignisse gewappnet zu sein. In den vergangenen Wochen hat es oft im Allgäu gebrannt. Und immer wieder passiert es, dass Menschen nach einem Feuer vor dem Nichts stehen, weil sie beispielsweise keine passende Versicherung abgeschlossen haben, sagt Land. So wie bei einem Feuer in Markt Rettenbach Ende Januar. Doch nicht nur Versicherungen seien wichtig, es gebe weitere Möglichkeiten, die das Leben nach einem schweren Schadensfall erleichtern.

Notfälle: Es gibt verschiedene Szenarien. Ein Feuer zerstört Wohnung oder Haus. Wegen eines Hochwassers darf die Wohnung einige Tage nicht betreten werden. Fund einer Weltkriegsbombe: Das Gebäude wird geräumt, alle müssen sofort raus, wann sie wieder hinein dürfen, ist unklar.

Notfallrucksack und sein Inhalt: Experte aus Memmingen gibt Tipps

Notfallgepäck: Die Feuerwehr klingelt, das Haus muss sofort verlassen werden. Keine Zeit mehr, Kleidung, Zahnbürste, wichtige Dokumente zu packen. In so einem Fall ist ein Notfallgepäck hilfreich. Praktisch sei ein Rucksack, sagt Andreas Land. Dann habe man die Hände frei. In diesem Gepäck sollten beispielsweise Kleidung, Unterwäsche, Hygieneartikel und wichtige Medikamente stecken, sodass Betroffene zwei bis drei Tage überbrücken können, wenn sie solange nicht in ihre Wohnung dürfen. Das Notfallgepäck sollte an einer Stelle der Wohnung stehen, an der es sofort griffbereit ist. Lesen Sie auch: Was bei einem Blackout zu tun ist - Öffnen die Supermärkte, muss ich zur Arbeit?

Dokumentenmappe und feuerfester Tresor

Dokumente sichern: Hat ein Feuer wichtige Dokumente vernichtet, kann das große Probleme und viel Arbeit nach sich ziehen. Deshalb rät Land, vorzusorgen. Eine Möglichkeit sei, wichtige Dokumente, oder zumindest Kopien davon, in das Notfallgepäck zu stecken oder sie irgendwo sicher außerhalb des Hauses aufzubewahren. Sie können auch bei einer Bank in einem Schließfach hinterlegt werden. Feuerfeste und wasserdichte Tresore für Zuhause gibt es ab 60 Euro bis hin zu mehreren Tausend Euro. Wie gut sie sind, darüber sollten sich Interessenten beraten lassen.

Welche Dokumente? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat im Internet unter bbk.bund.de eine Liste mit Papieren, die sicher aufbewahrt werden sollten. Etwa Familienurkunden, Kontoverträge, Rentenbescheinigungen, Zeugnisse und viele mehr.

Hausratversicherung für bewegliche Gegenstände

Versicherung: Es passiert recht oft, dass Menschen an einer Versicherung sparen und dann im Fall der Fälle vor dem Nichts stehen, weiß Andreas Land aus jahrelanger Erfahrung auch als Feuerwehrmann. Deshalb ist sein Rat, dass jeder für sich überlegen sollte, welche Versicherung für ihn sinnvoll ist. Eine der wichtigsten ist aus seiner Sicht die Hausratversicherung. Sie sichert alle beweglichen Gegenstände – von Möbeln über Kleidung bis zu Elektrogeräten – ab, sagt Kathrin Jarosch, Pressesprecherin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Sie greife unter anderem bei Feuer, Blitzschlag, Einbruch. Wohnt jemand in einem Hochwassergebiet, könne dieser Versicherungszusatz wichtig sein, sagt Land. Die Wohngebäudeversicherung schützt laut GDV Eigentümer einer Immobilie vor den finanziellen Folgen eines Schadens. Versichert seien das Gebäude und fest eingebaute Gegenstände. Lesen Sie auch: Nicht hamstern, sondern vorsorgen: So sollten Sie sich auf Katastrophen vorbereiten

Notfallvorsorge ist individuell: „Wir empfehlen, dass sich jeder über seine persönliche Notfallvorsorge Gedanken macht“, sagt Land. Etwa über das Notfallgepäck. Dazu gehört es für ihn auch, mit Kindern über bestimmte Situationen zu sprechen. In aller Ruhe, spielerisch, behutsam, damit sie keine Angst bekommen. Er habe seinen Kindern so etwa beigebracht, wie sie im Falle eines Brandes ihr Zimmer und die Wohnung verlassen müssen.

Alte Familienfotos

Individueller Wert: Ein weiterer Rat von Andreas Land: Jede Familie sollte sich überlegen, was sie im Notfall mit Dingen macht, die für sie hohen individuellen Wert haben. Etwa alte Familienfotos, die nicht über das Internet auf einem externen Server gespeichert sind.

Vorbeugen: Um die Gefahr eines Feuers zu reduzieren, rät Land unter anderem dazu, so wenig Geräte wie möglich im Standby-Modus zu lassen. Stattdessen wäre es besser, sie komplett vom Stromanschluss zu trennen, wenn sie nicht benötigt werden. Wer Akkus laden will, solle das möglichst nur dann machen, wenn er in der Nähe ist – und auch nicht nachts, wenn alle schlafen. Feuerlöscher, Löschdecke seien nützliche Helfer für Zuhause.

Informationen beim BBK im Internet unter bbk.bund.de