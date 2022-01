Vier Verstöße gegen die Schulpflicht am Flughafen Memmingen

Sie kamen mit ihren Kindern aus dem Urlaub wieder - nur leider zu spät: Die Grenzpolizei bemerkt vier Verstöße gegen die Schulpflicht bei Reiserückkehrern.

11.01.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Mehrere Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind am Montag, 10. Januar, Beamten der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen ins Netz gegangen. Insgesamt stellten die Polizisten vier Verstöße gegen die Schulpflicht fest. Die Kontrollen fanden im Rahmen der Einreisekontrollen am Allgäu Airport aus Pristina (Kosovo), Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) und Suceava (Rumänien) statt.

Verstoß gegen Schulpflicht: Eltern konnten keine Befreiung nachweisen

Die Eltern der Kinder wohnen in Bayern und Baden-Württemberg und konnten für ihre Kinder keine Schulbefreiung für den ersten Schultag vorweisen. Die verantwortlichen Behörden werden nun von den Beamten informiert, an die bayerischen Schulämter gehen Anzeigen nach dem Gesetz für Erziehungs- und Unterrichtswesen.

Mehr News aus Memmingen und Umgebung.

Lesen Sie auch