Flughafen Memmingen - Anreise und parken und ab in den Urlaub

Vom Flughafen Memmingen geht es für immer mehr Menschen ab in den Urlaub. Das müssen Sie wissen, wenn Sie vom Allgäu Airport in die Ferien fliegen wollen.

29.03.2023 | Stand: 11:52 Uhr

Der Flughafen Memmingen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Süddeutschland und bietet Reisenden eine praktische Möglichkeit, schnell und bequem in den Urlaub zu starten. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Flughafen im Allgäu, der Ende März seinen Sommerflugplan 2023 bekanntgegeben hat.

Flughafen Memmingen: Lage und Erreichbarkeit

Der Flughafen Memmingen liegt etwa drei Kilometer südöstlich von Memmingen und ist über die Autobahnen A7 und A96 sowie über die Bundesstraße B300 zu erreichen. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung und können im Voraus gebucht werden. Zudem gibt es eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, mit regelmäßigen Busverbindungen zum Flughafen. Der Flughafen liegt fünf Kilometer vom Bahnhof Memmingen entfernt.

Der Allgäu Airport Express verbindet den Flughafen auch mit dem Hauptbahnhof München und andersherum. Flixbus bietet verschiedene Linien ab dem Flughafen Memmingen an. Deutschlands höchstgelegener Verkehrsflughafen ist auch aus dem Großraum Augsburg nur einen Katzensprung entfernt und für Flugreisende eine attraktive Alternative zu München oder Stuttgart.

Angebote und Services am Flughafen Memmingen

Der Flughafen Memmingen bietet Reisenden eine Reihe von Services und Einrichtungen, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehören verschiedene Restaurants, Cafés und Bars, ein Duty-Free-Shop sowie eine Wechselstube und ein Geldautomat. WLAN ist im gesamten Terminal verfügbar und es gibt auch einen Kinderspielbereich, der den jüngsten Gästen des Flughafens Spaß und Unterhaltung bietet.

Der Allgäu Airport hat eine neue Gepäckhalle und einen neuen Ankunftsbereich. Die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer ( CSU) hat Ende März 2023 die neue Gepäckhalle mit Ankunftsbereich am Flughafen Memmingen eröffnet. In einer 19-monatigen Bauzeit entstand – mit Verzögerung wegen Corona – die neue Halle. In der können bis zu 2000 Passagiere pro Stunde abgefertigt werden. Diese Baumaßnahme ist Teil einer umfangreichen Modernisierung, deren Startschuss vor drei Jahren erfolgte.

Fluggesellschaften und Flugziele am Flughafen Memmingen

Am Flughafen Memmingen sind mehrere Fluggesellschaften aktiv, darunter Ryanair und Wizz Air. Diese bieten Flüge zu zahlreichen Destinationen innerhalb Europas an, darunter auch viele beliebte Urlaubsziele in Italien, Spanien, Griechenland und Portugal. Der Flughafen ist auch ein wichtiger Hub für Skifahrer und bietet regelmäßige Flüge in die Alpenregionen Österreichs und Italiens an.

Parken am Flughafen Memmingen

Mehr Passagiere brauchen mehr Parkplätze für ihr Auto, bevor es ab in den Urlaub geht. Die Flughafen-Betreiber empfehlen deshalb allen Urlaubs- und Geschäftsreisenden "rechtzeitig vorab einen Parkplatz online zu buchen". Vor allem in Ferienzeiten sei die Verfügbarkeit von Stellplätzen stark eingeschränkt.

Parkplätze können täglich bis zu sechs Stunden vor der Anreise zum Flughafen Memmingen online gebucht werden.

Für Menschen, die Freunde oder Angehörige zum Flughafen bringen ist die Parkfläche P1/Kiss & Fly direkt gegenüber dem Terminal reserviert. Menschen mit Behinderung haben die Möglichkeit, auf ausgewiesenen Stellplätzen zu parken.

Zahlen und Fakten zum Flughafen Memmingen

Bau : 1935 zum Militärflughafen

: 1935 zum Militärflughafen Eröffnung : Seit 2007 regelmäßiger Passagierflugbetrieb

: Seit 2007 regelmäßiger Passagierflugbetrieb Adresse : Am Flughafen 35, 87766 Memmingerberg

: Am Flughafen 35, 87766 Telefonnummer : +49 (0) 8331 97250

: +49 (0) 8331 97250 Fläche : Etwa 200 Hektar

: Etwa 200 Hektar Länge Start- und Landebahn: 2.981 Meter

Flugziele und Fluglinien vom Flughafen Memmingen in der Sommersaison 2023