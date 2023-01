Flughafen Memmingen verzeichnet 2022 knapp zwei Millionen Passagiere

Noch nie sind so viele Menschen ab und nach Memmingen geflogen wie 2022: Beinahe zwei Millionen. Diese Rekordzahl soll 2023 erneut überstiegen werden.

Knapp zwei Millionen Menschen sind 2022 am Flughafen Memmingen verreist oder angekommen. Das berichtet der Allgäu Airport. Somit verzeichnet der Flughafen in der Jahresbilanz einen neuen Rekord: Noch nie gab es am Airport so viele Passagiere.

Das zeichnete sich bereits im Sommer ab: Schon in den Sommerferien brach der Flughafen seinen bisherigen Passagier-Rekord.

Flughafen Memmingen verzeichnet nach zwei Jahren Corona-Turbulenzen wieder Wachstum

Die bisherige Rekordmarke von 2019 wurde um über 250.000 Gäste übertroffen. Im Corona-Jahr 2021 gab es nur knapp unter eine Millionen Fluggäste.

Was begünstigt das Wachstum des Allgäu Airport?

Mitunter verantwortlich für den Wachstumskurs sind laut Allgäu Airport die Investitionen von Ryanair. Die irische Fluggesellschaft stationierte im Herbst eine dritte Maschine am Flughafen Memmingen.

Ab diesem Jahr fliegt Ryanair insgesamt 28 Ziele an. Auch Wizz Air erhöht die Frequenzen auf bestehenden Strecken.

Sommerplan Flughafen Memmingen: Das sind die neuen Flugziele

Neu dazu kommen im Sommerflugplan des Flughafens folgende Ziele:

Korfu (Ryanair)

Krakau (Ryanair)

Malta (Ryanair)

Neapel (Ryanair)

Valencia (Ryanair)

Tuzla (Ryanair)

Kreta (TUI)

Der Allgäu Airport erwartet nach eigenen Aussagen, dass die Anzahl der Fluggäste in diesem Jahr die Zwei-Millionen-Grenze deutlich überschreiten wird. Die insgesamt 50 Ziele in 24 Ländern sollen zu einem Passagier-Plus von 15 Prozent führen.

