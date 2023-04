Rund 100 Retter üben am Allgäu Airport für den Ernstfall - hier die besten Bilder

Bei der großen Notfallübung am Freitagabend am Flughafen Memmingen war erstmals eine Drohnengruppe dabei. Hier gibt es die besten Bilder.

21.04.2023 | Stand: 21:24 Uhr

Sirenenheulen war am Freitagabend am Flughafen Memmingen zu hören, rund 100 Rettungskräfte verschiedener Organisationen waren ab etwa 18.30 Uhr im Einsatz. Ein echter Unfall hatte sich auf dem Gelände in Memmingerberg zum Glück nicht ereignet, doch bei einer großen Notfallübung wurde für den Ernstfall trainiert. Das Augenmerk lag dabei besonders darauf, dass die Abstimmung mit den Helfern und die Kommunikation reibungslos ablaufen, sodass alle Beteiligten beim Einsatz Hand in Hand und effizient zusammenarbeiten.

Dieser sah im Übungsszenario folgendermaßen aus: Ein Flugzeug mit 79 Passagieren ist im Südbereich des Allgäu Airports bei der Landung von der Piste abgekommen, in den nahen Wald gerutscht und gegen die Bäume geprallt. Dabei probten die Retter die Suche nach vielen vermissten Personen in schwierigem Gelände - dafür war auch erstmals eine Drohnengruppe mit dabei. Bei der Bewältigung dieser Einsatzlage sollte laut Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid dieses Mal außerdem insbesondere getestet und überprüft werden, wie der neu erworbene Digitalfunk zwischen der Flughafenfeuerwehr und den freiwilligen Einsatzkräften funktioniert.

Großeinsatz am Flughafen Memmingen - Notfallübung wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt

Die Notfallübung wird auf Empfehlung der Internationalen Zivilluftfahrt Organisation (ICAO) in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Planmäßiges Ende war gegen 20 Uhr. Der Flugbetrieb wurde durch die Übung nicht beeinträchtigt. Bereits im Vorfeld war vonseiten des Memminger Flughafens jedoch darauf hingewiesen worden, dass es in Flughafennähe wegen der Übung zu Verkehrsbehinderungen kommen könne.