Am Memminger Flughafen erwischt: Familie missachtet Schulpflicht

Außerhalb der Schulferien wollte eine Familie nach Rumänien reisen. Die Polizei hielt sie am Allgäu Airport in Memmingen auf.

23.05.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Eine Familie wollte außerhalb der Schulferien nach Bukarest reisen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte der Grenzpolizei die Eltern mit ihren beiden Kindern am Flughafen in Memmingen. Da jedoch derzeit keine Ferien sind, stellten die Beamten ein Verstoß gegen die Schulpflicht fest. Die Polizei informierte das zuständige Schulamt. Dieses soll über das Bußgeld für die beiden Erziehungsberechtigten entscheiden.

* In unserer ersten Berichterstattung stand fälschlicherweise, dass die Familie in Rumänien lebt und die Polizei das Schulamt in Bukarest verständigt hat.

