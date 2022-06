Deutschlandweit werden Flüge abgesagt, auch am Allgäu Airport Memmingen. Mallorca-Reisende randalierten deshalb jüngst. Wie erfährt der Flughafen von Absagen?

28.06.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Flüge fallen aus, Passagiere sitzen am Flughafen - das ist nicht nur aktuell deutschlandweit, sondern auch am Flughafen Memmingen ein Problem. Erst am vergangenen Wochenende musste ein Flug nach Mallorca abgesagt werden - was gleich zu einer Auseinandersetzung zwischen Personal und Fluggästen führte.

