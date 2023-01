Nach Wizz Air: Auch Ryanair fliegt ab Mai von Memmingen nach Rom

Flüge ab Memmingen: Nachdem Wizz Air angekündigt hat, im Sommerflugplan 2023 vom Allgäu Airport nach Rom zu fliegen, zieht Ryanair nach.

13.01.2023 | Stand: 12:53 Uhr

Kurz nachdem die ungarische Fluglinie Wizz Air verkündet hat, künftig vom Allgäu Airport in Memmingen nach Rom zu fliegen, zieht Ryanair nach. Wie eine Sprecherin des Flughafens gegenüber der Allgäuer Zeitung bestätigte, will die irische Fluglinie ab Mai 2023 zweimal pro Woche vom Allgäu in die italienische Hauptstadt fliegen - immer Mittwoch und Sonntag. Frühbucher können auf der Website der Fluggesellschaft bereits Plätze buchen.

Mit Rom nimmt Ryanair für Sommer 2023 erweitert Ryanair seine Liste an Reisezielen vom Allgäu Airport weiter. Erst kürzlich wurde der Sommerflugplan für 2023 bekanntgegeben - und der enthielt bereits fünf neue Ziele. Damit können Fluggäste ab Mai von Memmingen aus in Italien nach Neapel, Palermo, Brindisi (Apulien), Pisa und Lamezia Terme (Kalabrien) fliegen.

Neue Flugziele: Ryanair stärkt Standort Memmingen mit dritter Maschine

Erst im Oktober hat Ryanair bekanntgegeben, dass am Flughafen Memmingen künftig eine dritte Maschine stationiert werde. Damit stärkte die Fluglinie den Standort Memmingen - oftmals auch als München West bezeichnet - und stockte Personal und Reiseziele auf. Die Entscheidung fiel in eine Phase des Wachstums: Der Flughafen verzeichnete im Reisejahr 2022 so viele Passagiere wie nie zuvor.

Welche Ziele fliegt Ryanair im Sommer 2023 von Memmingen aus an?

Alicante/ALC (Spanien)

Barcelona Girona/GRO (Spanien)

Brindisi/BDS (Italien)

Dublin/DUB (Irland)

Faro/FAO (Portugal)

Korfu/CFU (Griechenland)

Krakau/KRK (Polen)

Kreta-Chania/CHQ (Griechenland)

Lamezia Terme/SUF (Italien)

London/STN (England)

Malaga/AGP (Spanien)

Malta/MLA

Neapel/NAP (Italien)

Palma de Mallorca/PMI (Spanien)

Palermo/PMO (Italien)

Paphos/PFO (Zypern)

Pescara/PSR (Italien)

Pisa/PSA (Italien)

Porto/OPO (Portugal)

Riga/RIX (Lettland)

Rom/FCO (Italien)

Santiago de Compostela/SCQ (Spanien)

Tel Aviv/TLV (Israel)

Thessaloniki/SKG (Griechenland)

Tuzla/TZL (Bosnien & Herzegowina)

Valencia/VLC (Spanien)

Zadar/ZAD (Kroatien)

Zagreb/ZAG (Kroatien)

