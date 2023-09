Beliebtes Flugziel kehrt zurück: Mit dem Flieger ab Memmingen nach Ägypten

Eine Urlaubsreise mit dem Airbus nach Hurghada in Ägypten: Vom Flughafen Memmingen ist das bald wieder möglich.

18.09.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Auf dem Flugplan des Flughafens Memmingen kehrt im Winter ein beliebtes Flugziel zurück. Vom Allgäu Airport geht es ab dem 27. Oktober 2023 wieder ab nach Hurghada in Ägypten.

Im nahenden Herbst und Winter können Tauchfans aus dem Allgäu von Memmingen nach Ägypten fliegen.

Ägypten ein beliebtes Reiseziel im Herbst und Winter

Hurghada, das ägyptischen Ferienzentrum am Roten Meer ist bei Taucherinnen und Tauchern wegen seiner bunten Unterwasserwelt ein beliebtes Reiseziel.

Nonstop von Memmingen nach Hurghada fliegen

Im Auftrag von TUI Deutschland startet am 4. November erstmals ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Freebird Europe mit 180 Plätzen nach Hurghada. Bis zum 4. Mai 2024 geht es dann jeden Samstag ab Memmingen - mit einer kurzen Unterbrechung in der Zeit von 20. Januar bis 3. Februar - nonstop in die Sonne.

Ab ans Rote Meer heißt es außerdem in den bayerischen Herbstferien. Dann erweitert am Flughafen Memmingen ein weiterer Charter-Flug nach Hurghada mit Star East Airline das Angebot. Der Abflug erfolgt am 27. Oktober, zurück an den Allgäu Airport in Memmingen geht's am 3. November.

Immer wieder Schulschwänzer am Allgäu Airport

Kurz vor oder auch kurz nach den Ferien werden am Flughafen Memmingen immer wieder Schulschwänzer erwischt. Zuletzt war das auch nach Ende der bayerischen Sommerferien der Fall.

Am Allgäu Airport hatte die Grenzpolizei am vergangenen Mittwoch, 13.9.2023, zwei Familien mit schulpflichtigen Kindern ertappt. Sie hätten am zweiten Schultag nach den Sommerferien längst in ihren Klassen sein müssen. Stattdessen waren sie ohne gültige Befreiung mit ihren Eltern auf Reisen am Flughafen Memmingen.