Mann reist mit Patrone als "Glücksbringer"

Mitarbeiter am Allgäu Airport haben bei einem Mann eine Patrone im Gepäck gefunden. Er gibt einen harmlosen Grund an – ein Verfahren wurde trotzdem eingeleitet.

12.10.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Allgäu Airports haben bei einem 21-jährigen Deutschen eine einzelne scharfe Patrone im Handgepäck gefunden.

Der junge Mann hatte die Munition anscheinend als eine Art Glücksbringer in seinem Gepäck, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Wie er an die Patrone kam, ist derzeit unklar.

Die Beamten der Grenzpolizeigruppe Memmingen leiteten ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein. Letztlich wurde ihm die Ausreise nach Mallorca gestattet.

