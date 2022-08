Mann reist mit Schlagstock im Handgepäck

Ein 48-Jähriger wollte am Dienstag mit einem Schlagstock im Handgepäck vom Flughafen in Memmingen aus verreisen. Nun ermittelt die Polizei.

Kein Durchkommen bei der Personenkontrolle: Weil er einen Schlagstock im Handgepäck dabei hatte, ermittelt die Polizei nun gegen einen 48-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Flughafen-Mitarbeiter entdecken Schlagstock im Handgepäck

Nach Angaben der Beamten wollte der Mann am Dienstag einen Flug vom Allgäu Airport in Memmingen aus antreten, als Flughafen-Mitarbeiter bei der Personenkontrolle den Schlagstock auffanden. Dieser wurde von der Grenzpolizei in Memmingen beschlagnahmt.

