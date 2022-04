Sicherheits-Kontrolle stellt Pistolen-Munition in Geldbeutel von Flugpassagier fest

Ungewöhnlicher Fund beim Sicherheits-Check am Flughafen Memmingen: Bei der Kontrolle wurde eine Pistolenpatrone im Geldbeutel eines jungen Mannes gefunden.

12.04.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Die außergewöhnliche Entdeckung machten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle am Allgäu Airport vor dem Check-in des Fluges von Memmingen nach Tirana/Albanien.

Am Montagnachmittag fanden sie im Geldbeutel eines 18-Jährigen eine Pistolenpatrone. Die Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaft Memmingen informierten daraufhin die Polizei über den Munitionsfund (Lesen Sie auch: Flughafen-Polizei in Memmingen erwischt 17 Schulschwänzer vor den Ferien am Allgäu Airport).

Flughafen Memmingen: Munition in Geldbeutel von Flugpassagier gefunden

Da der 18-Jährige keine waffenrechtliche Erlaubnis nachweisen konnte, stellten die Beamten die Patrone sicher. Gegen den Passagier wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, heißt es.

