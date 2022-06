Allgäu Airport in Memmingen - Wo fliegen wir heute hin?

Der Allgäu Airport in Memmingen hat jährlich etwa 2 Millionen Passagiere. Alles rund um Airlines, Ziele, Check-In und Parkplätze erfahren Sie hier.

Hat Memmingen einen Flughafen?

Ja. Es gibt den Allgäu Airport, oder auch Flughafen Memmingen.

Fakten und Zahlen

Bau: 1935 zu Militärflughafen

Eröffnung: Seit 2007 regelmäßiger Passagierflugbetrieb

Adresse: Am Flughafen 42, 87766 Memmingerberg

Telefonnummer: 08331 9725-0

Fläche: Etwa 200 Hektar

Länge Start- und Landebahn: 2.981 Meter

Passagiere: Etwa 2 Millionen Gäste pro Jahr

Check-In Schalter: Elf

Gates: Acht Abfluggates

Flugziele: 58 (2021)

Wohin kann man von Memmingen aus fliegen?

Ägypten

Albanien

Bosnien & Herzegowina

Bulgarien

Dänemark

England

Frankreich

Georgien

Griechenland

Irland

Israel

Italien

Kosovo

Kroatien

Lettland

Moldawien

Montenegro

Nordmazedonien

Portugal

Rumänien

Serbien

Spanien

Türkei

Zypern

Stand 22. Juni 2022

Welche Ziele fliegt Rynair von Memmingen aus?

Bosnien & Herzegowina (Banja Luka)

Bulgarien (Sofia)

Dänemark (Billund)

England (London)

Griechenland (Chania, Thessaloniki)

Irland (Dublin)

Israel (Tel Aviv)

Italien (Alghero, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Pescara, Pisa)

Kroatien (Zadar, Zagreb)

Lettland (Riga)

Portugal (Faro, Porto)

Spanien (Alicante, Barcelona Girona, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela)

Zypern (Paphos)

Stand 22. Juni 2022

Welche Fluglinien ab Memmingen?

Rynair, Corendon, Wizz Air, Rhomberg Reisen, Eurowings

Wie lange vorher am Flughafen Memmingen?

Die Website des Flughafen Memmingen empfiehl zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Spätestens allerdings 40 Minuten vor Abflug.

Wie lange dauert der Check-In am Flughafen Memmingen?

Die Schalter für den Check-In öffnen in der Regel zwei Stunden vor Abflug und schließen 40 Minuten davor.

Warum fliegt Rynair nicht mehr von Memmingen?

Die Fluglinie Rynair fliegt immer noch Reiseziele vom Flughafen Memmingen aus an. Jedoch kam es aufgrund von Corona zu Veränderungen im Winterflugplan 2020/21 (Lesen Sie dazu: Winterflugplan 2020/2021 beim Allgäu Airport: Welche Flüge fallen jetzt weg, welche kommen hinzu?)

Was kostet ein Parkplatz am Flughafen Memmingen?

Es ist empfehlenswert bereits frühzeitig einen Parkplatz online zu buchen. Diese können bereits 365 Tage vorher bis sechs Stunden vorher reserviert werden.

Parkservice Memmingen

P4 Parkplatz Memmingen 45 Euro pro Woche (Entfernung sieben Minuten Fußweg)

P3 Parkplatz Memmingen 50 Euro pro Woche (Entfernung sechs Minuten Fußweg)

P2 Parkplatz Memmingen 55 Euro pro Woche (Entfernung vier bis fünf Minuten Fußweg)

P1 Parkplatz Memmingen 115 Euro pro Woche (Entfernung ein bis zwei Minuten Fußweg)

Wie nennt man den Allgäu Express?

Den Allgäu Airport Express nennt man auch AAExpress. Die Shuttle Busse verbinden den Flughafen Memmingen mit München.

Wie nennt man den Allgäu Express Kurzwort?

Der Allgäu Express Zug "Alex" fuhr bis Ende 2020 zwischen München und Kempten. Neben den Zügen existieren jetzt aber noch die Allgäu Express Shuttle Busse.

Wie komme ich vom Bahnhof Memmingen zum Flughafen Memmingen?

Der Memminger Airport City Shuttle fährt am ZOB-Bus-Steig 2 oder 3. In 10 Minuten ist man dann am Flughafen.

Wo kann ich am Flughafen Memmingen einen PCR-Test machen?

Im Corona Testcenter ist es möglich, täglich von 6 bis 21.45 Uhr direkt Vorort einen Corona-Test zu machen (Adresse: Am Flughafen 42, 87766 Memmingerberg). Sowohl kostenlose Antigen-Schnelltests, also auch Antigen Tests (29 Euro), PoC-Antikörper-Tests (35 Euro), R T PCR Test (ab 69 Euro). Zuvor muss sich jedoch über die Website angemeldet werden.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.