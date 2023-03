Flughafen Memmingen: Schulschwänzer überzieht Faschingsferien um fast zwei Wochen

Immer wieder ertappt die Polizei bei Kontrollen am Flughafen Memmingen Kinder, die in die Schule gehören. Ein Schwänzer und seine Mutter waren besonders dreist.

09.03.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Am Mittwoch (8.3.2023) kontrollierten Beamte der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen eine 36-jährige Frau mit ihrem Sohn, die aus Rumänien nach Deutschland einreisen wollten.

Dabei stellten sie fest, dass beide in München wohnen und das Kind der Schulpflicht unterliegt. Die Mutter gab an, den Zehnjährigen wegen Krankheit entschuldigt zu haben.

Schulschänzer am Allgäu Airport ertappt: Ferien um fast zwei Wochen überzogen

Offensichtlich hatte sie jedoch ohne Erlaubnis der Schule die Faschingsferien um knapp zwei Wochen überzogen, teilt die Polizei mit.

Die Schule wurde verständigt, die Mutter müsse nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, heißt es abschließend.

Erst zu Wochenbeginn hatte die Polizei bei Ein- und Ausreisekontrollen am Flughafen Memmingen drei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Seit 27. Februar ist in Bayern wieder Schule, doch teilweise kehrten Eltern erst jetzt aus dem Urlaub zurück oder wollten mit ihren Kindern in den Urlaub fliegen.