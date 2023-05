Unbekannter verprügelt Taxifahrer am Allgäu Airport

Am Allgäu Airport hat ein Unbekannter auf einen Taxifahrer eingeschlagen. So beschreibt die Polizei den Täter.

21.05.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Am Terminal des Allgäu Airport in Memmingen hat ein Unbekannter am Samstagabend einen Taxifahrer verprügelt. Auslöser war ein Streit um einen Parkplatz zwischen dem 29-jährigen Taxifahrer und dem unbekannten Mann, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte schlug dem Opfer zunächst auf den Kopf und dann noch zweimal ins Gesicht. Der Taxifahrer erlitt dabei ein Hämatom im Gesicht und eine aufgeplatzte Lippe. Er begab sich daraufhin zur Behandlung ins Klinikum Memmingen.

Der unbekannte Mann flüchtete nach der Tat mit einem schwarzen Auto der Marke Infiniti. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt und trug eine dunkelrote Jacke. Hinweise zum Täter nimmt die GPG Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-511 entgegen.