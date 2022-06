Frau beleidigt Busfahrer in Memmingen und greift anschließend die Polizei an

Eine Frau in Memmingen wollte im Bus keine FFP2-Maske tragen - und fing an, den Busfahrer zu beleidigen. Dann schlug sie außerdem einen Polizisten.

14.06.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Eine Frau hat in Memmingen am Montag einen Busfahrer beleidigt und Polizisten angegriffen. Wie die Polizei berichtet, rief der Busfahrer eine Streife am Nachmittag in die Buxheimer Straße.

Hintergrund war, dass eine Frau, die im Bus mitfuhr, keine FFP2-Maske trug und deshalb des Busses verwiesen wurde. Dabei beleidigte sie den Busfahrer. Die eintreffende Streifenbesatzung forderte die 23-Jährige auf, ihre Personalien herauszugeben. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach, sodass die Beamten ihr schließlich mit unmittelbarem Zwang die mitgeführte Handtasche abnahmen. (Lesen Sie auch: Passagier beschwert sich über Verstoß gegen Maskenpflicht im Flugzeug - Welche Regeln gelten?)

Memmingen: Frau schlägt nach Streit im Bus auf Polizeibeamte ein

Diese Maßnahme nahm sie zum Anlass, mit beiden Fäusten auf einen Polizeibeamten einzuschlagen. Nach der anschließenden Fesselung brachten die Beamten sie auf die Polizeidienststelle, um ihre Identität festzustellen. Der Polizeibeamte wurde nur leicht verletzt, die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.

