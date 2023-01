Freibad in Kirchdorf öffnet nun doch zur Badesaison 2023

Eigentlich sollte das Bad für Bauarbeiten komplett geschlossen werden. Warum die Ratsmitglieder anders entschieden haben.

04.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In Memmingen wird ein neues Kombibad gebaut. Wie berichtet, soll das kombinierte Hallen- und Freibad auf dem Gelände in der Stadtbadallee entstehen, auf dem sich derzeit noch das Freibad befindet. Mit Ende der Badesaison 2022 waren auch die letzten Tage des Freibades gezählt. Parallel dazu kam die Nachricht aus Kirchdorf, das dortige Freibad in der kommenden Badesaison wegen Baumaßnahmen nicht zu öffnen. Wohin zum Badegenuss – gerade auch für Familien? Eine gute Neuigkeit gibt es dazu jetzt aus Kirchdorf. Das Freibad wird nämlich doch in die Badesaison 2023 starten.

