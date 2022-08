Ade, Memminger Freibad: Von kratzigen Badeanzügen und glücklichen Sommertagen

Die letzte Saison vor dem Abriss läuft im Freibad Memmingen. Für viele Menschen knüpfen sich daran schöne Erinnerungen. Wir lassen sie noch einmal aufleben.

17.08.2022 | Stand: 05:59 Uhr

Badespaß, strahlende Sommertage und ein Stück Leichtigkeit: Das genießen Wasserratten aller Altersgruppen im Memminger Freibad – seit Generationen. Bald jedoch macht das alte Bad Platz für Neues. Und nicht nur bei Siegi Lühr, die allmorgendlich mit Mischlingshündin Luna dort vorbeikommt, weckt das ein bisschen Wehmut und viele Erinnerungen.

Frühe Ausflüge ins Memminger Freibad: "Das Wasser war grimmig kalt"

An jedem sonnigen Nachmittag stand für Siegi Lühr und ihre Schwester Ingrid, Jahrgänge 1939 und 1940, das Ziel fest: „Wir waren begeisterte Besucherinnen der damaligen Badeanstalt.“ Barfuß, ausgestattet mit einer Brotzeit und in Begleitung von vier Nachbarskindern machten sie sich von der Luitpoldstraße aus auf den Weg. Beim Umziehen hieß es: wachsam sein. „Die damaligen Umkleidekabinen waren jedes Mal mehr mit Gucklöchern versehen und man musste sich in eine Ecke verdrücken, um nicht gesehen zu werden“, erzählt die Memmingerin.

Ebenso dass die Wolldecke zum Aufwärmen unverzichtbar dazugehörte. „Das Wasser war grimmig kalt. Ich war längst drin, bis meine Schwester ganz langsam und im Storchenschritt reinkam.“ Nicht wegzudenken waren auch die 20 Pfennige, die das Hausmädchen Lühr und ihrer Schwester neben dem Eintrittsgeld in die Hand drückte: für Lutscher und Eis. „Noch bis vor zehn Jahren habe ich das Freibad genossen“, schreibt Lühr, die heute in der Freudenthalstraße wohnt und gerne an die früheren Zeiten denkt.

Vom Babybecken bis zum Sportbecken: Im Bad spiegelt sich auch Familiengeschichte

Auch für Gerda Schweiger ist das Bad bereits mit ihrer Kindheit verbunden: „Meine Eltern nahmen mich mit ins Freibad, da war das Familienbecken angesagt und hier habe ich schwimmen gelernt“, schreibt sie. Später, in Jugendzeiten, war sie meist mit Freunden im Bad. „Wir waren morgens bei den Ersten“, erinnert sich Schweiger. Abends traten sie und ihre Freunde nicht vor einer Durchsage des Bademeisters den Heimweg an: „Ende der Badezeit für Jugendliche unter 14 Jahren, sie müssen nun das Bad verlassen.“

Dem Familienbecken war sie da längst entwachsen: „Nun kam die Spielwiese, hinterer Teil, und nur das Sportbecken für uns in Frage.“ In der nächsten Phase, ihrer Zeit als Mutter eines Sohnes, spielte das Babybecken die Hauptrolle und später dann wieder das Familienbecken mit Rutsche. „Nun komme ich als glückliche Oma mit drei Enkeln ins Bad. Meistens mit dem Radl. Wir kommen gleich um 9 Uhr und gehen circa 14 Uhr wieder nach Hause. Natürlich gehören Pommes und ein Eis dazu“, schildert Schweiger.

Auch allein zieht sie als Schwimmerin morgens regelmäßig ihre Bahnen. „Wir sind alle sehr traurig über den Abriss unseres schönen Schwimmbades und werden die wunderbaren alten Bäume sehr vermissen“, schreibt Schweiger: „Natürlich hoffen wir auf eine baldige Wiedereröffnung und dann auf humane Eintrittspreise.“

Einst kam Gerda Schweiger mit ihren Eltern, inzwischen sind ihre Enkel (Foto) dabei. Bild: Schweiger

"Der Badeanzug war aus zweiter Hand, Bikini gab es noch nicht"

Ganze 30 Pfennig kostete der Eintritt, als Ruth Beckel das Bad für sich entdeckte: „Mit, ich glaube, so sieben Jahren bin ich das erste Mal mit einem gebrauchten Fahrrad in die Badeanstalt geradelt.“ Auch sie hat die hölzernen Umkleidekabinen nicht vergessen: „Ich passte auf, dass ich mich nicht gerade vor einem Astloch auszog. So ein Guckloch war natürlich hochinteressant.“

Selbst ein schrecklich kratzender Badeanzug aus zweiter Hand – „Bikini gab es damals noch nicht“ – konnte die Freude nicht trüben. Dasselbe galt für das Wasser, das aus dem Stadtbach stammte und damals nicht beheizt war.

Schwimmunterricht von einst: Eine Angelegenheit mit Haken

Die Details stehen Beckel noch vor Augen: „die Wände aus Beton, schlierig und grün und mit Haltestangen an den Wänden.“ Sie selbst hatte aus Sicherheitsgründen einen Schwimmgürtel aus Korkstücken um den Bauch geschnallt und sah beeindruckt dem Schwimmlehrer zu. Der war groß, sehr schlank mit sportlicher Figur – und „seine Opfer hielt er an einer langen Stange mit Haken“, erinnert sich Beckel: „Was ich nie vergesse, war seine laute Stimme, die immer die Anweisung gab: Und waaait ausholen. Ich blieb in der Nähe, beobachtete heimlich die Schwimmschülerinnen und -schüler und probierte abseits die Übungen so lange, bis ich ein paar Züge zur nächsten Haltestange schaffte.“ Denn Schwimmunterricht, schreibt Beckel, war „für Normalsterbliche zu teuer“.

Und weiter: „Zum Aufwärmen legte ich mich flach auf den sonnenwarmen Asphalt. Herrlich!“ Mit dem Stillliegen war es schnell vorbei: „Handstand, Kopfstand, Ballspielen und 'Fangerles' auf der kleinen Wiese waren unser liebster Zeitvertreib.“ Meldete sich dann der Hunger, radelte Beckel zum nahen Schrebergarten der Eltern, der neben vielen anderen auf der heutigen großen Wiese im Süden des Bades lag. „In den Ferien war ich fast jeden Tag in der Badeanstalt, es waren glückliche Sommer.“

