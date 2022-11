Probebohrungen: Memminger Kombibad kann ohne Gas und Öl heizen

Probebohrungen haben jetzt ergeben, dass das Memminger Kombibad ohne fossile Brennstoffe beheizt werden kann. Und zwar auf Temperaturen wie bisher auch.

08.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wer im neuen Memminger Kombibad bei warmen Temperaturen einmal genüsslich baden und schwimmen will, wird künftig kein schlechtes Gewissen wegen des Energieverbrauchs haben müssen – auch nicht in Zeiten von Energiekrise und Klimawandel. Bis jetzt sieht es so aus, dass das Bad klimaneutral betrieben werden kann, wenn es voraussichtlich Ende 2025 fertig ist. Das bedeutet: Um das Gebäude und das Wasser zu heizen, sollen keine fossilen Brennstoffe wie Gas und Öl nötig sein. Wärme wird stattdessen auf einem anderen Weg gewonnen. Dass dieser Weg funktionieren wird, haben jetzt Probebohrungen ergeben.

Das steckt dahinter: Auf dem Gelände, auf dem derzeit noch das alte Schwimmbad steht, wurden zwei Löcher gebohrt. Jeweils etwa zehn Meter tief. Mit dem ersten wurde unter anderem geprüft, in welcher Tiefe das Grundwasser dort fließt und welche Temperatur es hat. Das Ergebnis: „Durchweg sehr positiv“, wie das städtische Bauamt und die Stadtwerke auf Anfrage unserer Redaktion mitteilen. Das bedeutet: Die Bedingungen sind so gut, dass das Grundwasser an dieser Stelle empor gepumpt werden kann. Über eine Wärmepumpe an der Oberfläche wird ihm Wärme entzogen, mit dieser gewonnenen Energie können Gebäude und Becken beheizt werden. Dann wird das nun etwas kühlere Grundwasser zurück in die unterirdischen Hohlräume geleitet. Das geschieht über das zweite Bohrloch, auch Schluckbrunnen genannt. Die Probebohrung hat ergeben, dass auch dafür die Voraussetzungen gut sind.

So warm wie mit fossilen Brennstoffen auch

„Die Pumpversuche waren positiv und haben ergeben, dass die thermische Brunnenanlage als Wärmequelle für das zukünftige Kombibad herangezogen werden könnte“, heißt es bei der Stadt. Endgültig entschieden sei es aber noch nicht: „Zur finalen Klärung und Genehmigung der thermischen Brunnennutzung durch das Wasserwirtschaftsamt fehlt noch eine Laboranalyse, die uns aber noch nicht vorliegt.“ Über dieses System werden Raum- und Wassertemperaturen erreicht, wie mit fossilen Brennstoffen auch. Unter anderem darüber hatte sich die Stadt mit den Stadtwerken zuvor in anderen Bädern informiert, die bereits solche Grundwasserwärmepumpen nutzen. „Das ist technisch bereits ausgereift.“ (So voll sind unsere Gasspeicher aktuell)

"Klimaneutral und ökonomisch bestens aufgestellt"

Wenn der Plan genehmigt werde, könnten die beiden Brunnen, die durch die Probebohrungen entstanden sind, bereits für das Wärmepumpen-System genutzt werden. Zusätzlich soll auf dem Dach des neuen Kombibades eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Somit wäre die Einrichtung „hinsichtlich der Energieversorgung klimaneutral und ökonomisch bestens aufgestellt“. Wie viel eine Grundwasserwärmepumpe samt Installation kosten wird, kann die Stadt noch nicht sagen. Der Strom für die Pumpe werde von der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach kommen. Und das Grundwasser zu nutzen, sei kostenlos. Außerdem soll das Bad im Passivhausstandard gebaut werden: Durch eine spezielle Dämmung geht kaum Wärme verloren. Der Abluft wird zudem über eine Wärmepumpe thermische Energie entzogen, mit der die frische Luft, die von außen hereinströmt, aufgewärmt wird. Lesen Sie auch: Memminger Freibad-Geschichte(n): Von Rüpeln und kleinen Wundern

Bilderstrecke

Das alte Memminger Freibad kurz vor dem Abriss im Jahr 2022

1 von 31 2 von 31 3 von 31 4 von 31 5 von 31 6 von 31 7 von 31 8 von 31 9 von 31 10 von 31 11 von 31 12 von 31 13 von 31 14 von 31 15 von 31 16 von 31 17 von 31 18 von 31 19 von 31 20 von 31 21 von 31 22 von 31 23 von 31 24 von 31 25 von 31 26 von 31 27 von 31 28 von 31 29 von 31 30 von 31 31 von 31 Wasser ist längst nicht mehr in den Becken des Memminger Freibades. Die ehemalige Badeanstalt hat sich im November 2022 zu einem Lost Place entwickelt. Das Schwimmbad soll abgerissen werden, ersetzt wird es durch ein Kombibad. Bild: Andreas Berger Wasser ist längst nicht mehr in den Becken des Memminger Freibades. Die ehemalige Badeanstalt hat sich im November 2022 zu einem Lost Place entwickelt. Das Schwimmbad soll abgerissen werden, ersetzt wird es durch ein Kombibad. Bild: Andreas Berger 1 von 31 Bild: Andreas Berger Bild: Andreas Berger

Wärme aus dem Grundwasser: Ob ein solches System auch für andere städtische Gebäude in Frage kommt, werde aktuell untersucht. „Derzeit laufen die Planungen, das Steuerhaus sowie die weiteren städtischen Gebäude am Marktplatz über eine Wärmepumpe und ein kleines Nahwärmenetz mit Wärme zu versorgen. Auch beim Bau der Turnhalle im Reichshain wird eine Grundwasser-Wärmepumpe für Warmwasser sorgen.“

Lesen Sie auch