Badesaison eröffnet: Welche Alternativen gibt es zum Memminger Freibad?

In Memmingen ist dieses Jahr im Freien kein Sprung ins kühle Nass möglich – das Freibad wird abgerissen. Diese Alternativen gibt es im Unterallgäu.

20.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die diesjährige Badesaison ist in Memmingen stark eingeschränkt. Das Freibad wird bis Ende 2026 zum Kombibad umgebaut. Als Alternative steht Schwimmern das Hallenbad den gesamten Sommer über zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Wer lieber im Freien baden geht, kann diesen sieben Seen, Weihern und Freibädern in der Umgebung einen Besuch abstatten.

Schachenweiher in Ottobeuren

Der Weiher in Schachen kurz vor Ottobeuren lädt zum Schwimmen, Angeln und Verweilen ein. Besuchern sind hier eine große Liegewiese mit einer Umkleide sowie Biergarten, Café und eine kleine Pension geboten. Es gibt zwar einen kleinen Parkplatz - an schönen Tagen lohnt sich aber auch eine Wanderung oder Radtour.

Buxheimer Weiher

Der große Weiher in Buxheim ist rundum ausgerüstet: Camping, Strandbad, Tret- und Ruderbootverleih sowie Gaststätten und Parkplätze. Besonders schön sind allerdings die drei hinteren Weiher mitten im Wald. Der Weg dorthin ist leicht begehbar. Verborgen zwischen Bäumen können sich Gruppen ungestörte Orte suchen - schlammige Böden und Mücken müssen Badegäste aber in Kauf nehmen.

Baggersee in Hetzlinshofen

Besonders bei Jugendlichen ist der Hetzlinshofener Baggersee in der Nähe von Lachen beliebt. Hier werden die Handtücher auf Kies ausgebreitet. Aufgrund von Problemen in der Vergangenheit wird jede Badesaison aufs Neue geprüft, ob ein Alkoholverbot nötig ist. Parken kann man am Straßenrand, der Weg zum Wasser ist teilweise steil und mit Vorsicht zu betreten.

Bad Clevers in Bad Grönenbach

Wer Natur und Freibad kombinieren möchte, wird in Bad Grönenbach fündig. Ab Mitte Mai öffnet das Bad Clevers Naturfreibad bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr. Am Badeweiher gibt es einen Kinderbereich, Kiosk, Spielgeräte, Umkleiden, Toiletten - und Aussicht auf das Hohe Schloss. Der Eintritt, das Parken und die Wassergymnastik montags und mittwochs sind kostenlos.

Baggerseen in Attenhausen

Zwischen Attenhausen und Sontheim verbergen sich gleich vier Badeseen. Je nach See bietet sich am Wasserrand Wiese oder Kies als Untergrund - über Trampelpfade erreicht man auch verstecktere Liegeplätze. Eines der Gewässer gilt als FKK-See. Parken ist am Straßenrand überhalb der Seen möglich.

Woringer Baggersee

Auch der Baggersee in Woringen bietet an verschiedenen Stellen Zugang zum Wasser. Vom kostenpflichtigen Parkplatz führt ein steiler Weg nach unten zum Wasser. Mehrere Besucher berichten von kostenlosen Stand-up-Paddling Boards, die am Ufer zur Verfügung stehen würden.

Illerstrand bei Lautrach

Zwischen Lautrach und Illerbeuren gibt es eine besonders eisige Abkühlung: Ein Strand direkt an der Iller. Mit Blick auf die ehemalige Eisenbahnbrücke können sich Schwimmer hier nach dem Sprung ins Wasser auf Sitzbänken ausruhen.

Wer an die Grenzen des Unterallgäus oder darüber hinausfahren möchte, entdeckt noch weitere schöne Badestellen. Beliebt sind unter anderem die Weiher in Babenhausen, Filzingen und Sinningen, sowie die Freibäder in Kirchdorf an der Iller und Leutkirch im Allgäu. Einige weitere Allgäuer Freibäder eröffnen die Saison bald - oder haben es schon getan.