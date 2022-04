Das ist beim „Markt der Möglichkeiten“ in Memmingen geboten

Rund um die Verleihung des Memminger Freiheitspreises gibt es Mitmach-Angebote. Dazu gehört auch eine Premiere: der Markt der Möglichkeiten.

26.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Freiheit ist ein Thema, das zu jeder Zeit jede Generation beschäftigt. In Memmingen wird am 21. Mai der Freiheitspreis an den Journalisten Professor Dr. Heribert Prantl verliehen – und zwar durch den ehemaligen Bundestagspräsidenten Professor Dr. Norbert Lammert. Dazu gibt es nicht nur einen feierlichen Akt. Die ganze Stadt soll mobilisiert werden, um dieses so wichtige Thema der Freiheit – darunter auch die Pressefreiheit – weiterzutragen. Deswegen ist ein umfangreiches Rahmenprogramm in den Wochen vor der Preisverleihung geplant.

Die Idee für Markt der Möglichkeiten besteht schon länger

Erstmals wird es in Memmingen den „Markt der Möglichkeiten“ geben. Die Idee dafür sei schon so einige Male in den Köpfen gewesen. Jetzt sei die Organisation gelungen. Der Markt der Möglichkeiten findet am 21. Mai von 10 bis 16 Uhr rund um den Weinmarkt statt. 21 Vereine und Einrichtungen bieten Mitmach-Angebote und wollen inspirieren, sich selbst für Freiheitsrechte einzusetzen.

Die Memmingerinnen und Memminger stehen dabei im Mittelpunkt und treten miteinander und mit den Gästen der Stadt in den Dialog. Viele Vereine, Organisationen und Initiativen in der Stadt setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise für Freiheit und die Wahrung von Freiheitsrechten aktiv ein. Dieses bürgerschaftliche Engagement solle beim Markt der Möglichkeiten sichtbar und erlebbar werden.

Hexenjagd und Bilderquiz

Fehlende Barrierefreiheit, Armband-Bastelaktion, die Freiheit auf die Fahne schreiben, Freiheit und Glaube, Partizipation von jungen Menschen, selbst gebastelte Puppen, Bilderquiz, die Zwölf Bauernartikel, Diskussion und Austausch über Demokratie und Menschenrechte sowie ein Blick in die Hexenjagd-Historie: Der Markt der Möglichkeiten bietet eine Fülle an thematischen Angeboten und erstreckt sich vom Roßmarkt über den Weinmarkt bis zum Manghausplatz – rund um die Kramerzunft, in der im Jahr 1525 die Versammlung der Bauern stattfand, die sich für mehr Freiheit, mehr Mitbestimmung und mehr Gerechtigkeit einsetzten.

Das Thema Freiheit wird in den Fokus gerückt

Das Thema Freiheit wird neben den Ständen auch auf einer Bühne bei der Kramerzunft in den Fokus gerückt. Die Eröffnung dort erfolgt um 10 Uhr mit dem Internationalen Chor Memmingen. Die Verleihung des Freiheitspreises, die in der Kirche St. Martin stattfindet, kann dort auch im Live-Stream verfolgt werden. Gegen 12.30 Uhr wird die Stadtkapelle Memmingen auftreten. Danach treffen Norbert Lammert und Heribert Prantl auf dem Weinmarkt ein.

Szenische Darstellung der Geschichte

Lesen Sie auch

Freiheitspreis Memmingen Rathauschef Schilder: „Freiheitsrechte in den Fokus rücken“

Außerdem findet eine szenische Darstellung von Bauern in traditionellen Gewändern statt, die die Zwölf Artikel verlesen. Dahinter stecke vor allem die Idee, das Thema der Freiheit – mit Blick auf die Geschichte der Stadt Memmingen und den Zwölf Bauernartikeln – für jeden Interessierten zu öffnen und zugänglich zu machen. Gegen 14.15 Uhr wird die Gruppe „Joy of Voice“ auftreten. Zudem steht das Improtheater „zweifellos & friends – Freiheit²“ auf der Bühne.

Den Auftakt des Rahmenprogramms zum „Memminger Freiheitspreis 1525“ macht die Lesung samt Diskussion „Toleranz: einfach schwer“ des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er kommt am 4. Mai ab 19 Uhr in die Kirche St. Martin.

Lesen Sie dazu auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".