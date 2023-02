FreiraumMesse in Memmingen: Jobbörse für Azubis und Fachkräfte

60 Aussteller aus der Region werben auf der FreiraumMesse in Memmingen um Auszubildende, Fach- und Führungskräfte. Manche machen besondere Angebote.

13.02.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Ist der Abschuss von Mittelschule, Realschule oder Gymnasium in Sicht, stellt sich für die Absolventinnen und Absolventen die brennende Frage: Welchen Beruf soll ich ergreifen, mit dem ich nicht nur Geld verdiene, sondern an dem ich Freude habe und der mich langfristig erfüllt? Die Job- und Karrieremesse „FreiraumMesse“ in der Stadthalle Memmingen bot viele Gelegenheiten, aussagekräftige Antworten zu diesen lebensentscheidenden Fragen zu erhalten.

Betriebe suchen händeringend Auszubildende und Fachkräfte

Das Job-Angebot scheint schier unerschöpflich; die Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden, Fachkräften und auch Quereinsteigern. Auf der FreiraumMesse präsentierten über 60 Arbeitgeber und Bildungsinstitute der Region zahlreiche Aus-, Weiterbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in ihren jeweiligen Berufsfeldern. Sowohl Ausbildungssuchende und Studierende, als auch berufserfahrene Fach- und Führungskräfte fanden Inspiration und konkrete Angebote. Es gab Antworten auf Fragen rund um Karriere, Bildungsmöglichkeiten und Bewerbung.

Ein Rundgang auf der FreiraumMesse in Memmingen

Ein paar Beispiele von unserem Messerundgang: Christel Zeisig und Susanne Rothenberger vom Eberbacher Verein „Interessensvertretung 50+“ informierten etwa über erfolgreiche Bewerbungen für die „Lebenskenner mit Erfahrung“. Oberfeldwebel Lisa-Marie Fees und Stabsfeldwebel Peter Haupt vom Bundesswehr-Dienststandort Kempten berieten über die vielfältigen Möglichkeiten bei der Bundeswehr – ob in einer militärischen Laufbahn, zivil als Angestellter, als Beamter oder bei einer Ausbildung.

Roland Wölfle wollte für den familiengeführten Hersteller von Verpackungsmaschinen pester pack automation begeistern, der nach seiner 20-Millionen-Investition in eine neue Werkhalle neue Mitarbeitende für alle Bereiche sucht. Auf Englisch erläuterte der Abteilungsleiter der Robotik-Entwicklung („absolut happy, dass ich in dem Unternehmen arbeiten darf“), welche Möglichkeiten einen in der Familien-Firma erwarten.

Käserei Hochland sucht vor allem Milchtechnologen

Oliver Maier, Management-Leiter der weltweit aktiven Käserei Hochland Deutschland GmbH in Heimenkirch, sucht, wie er sagte, händeringend nach neuen Mitarbeitenden, insbesondere Milchtechnologen.

Und auch Maximilian Diebolder von der Firma Multivac will für den neuen 60-Millionen-Standort im Wolfertschwender Gewerbegebiet neue Mitarbeitende rekrutieren – vom Monteur bis zu Softwareentwickelnden: „Mit Benefits fast wie bei Google, außer dem Google-Day, aber mit „gesundem Gehaltsgefüge“, warb er für seine Firma.