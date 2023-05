Wann die Freibäder im Unterallgäu und Umgebung  die Badesaison eröffnen

Die Freibäder im Unterallgäu stehen in den Startlöchern. Warum einige Betreiber mehr Gäste aus Memmingen erwarten und ein Bad die Öffnungszeiten verkürzt.

18.05.2023 | Stand: 10:14 Uhr

Auch wenn man es beim Blick auf das Außenthermometer kaum glauben könnte: Die Betreiber der Freibäder in der Region stehen in den Startlöchern und wollen, wie in den Vorjahren, möglichst noch im Mai ihre Pforten öffnen. Fehlen wird hingegen das Bad in Memmingen, das abgerissen wurde und durch ein Kombibad ersetzt wird. Das könnte sich auch auf die übrigen Bäder auswirken. Ein Freibad muss wegen Personalmangels die Öffnungszeiten verkürzen. Hier ein Überblick:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.