Fridays for Future: Memmingen soll Klima-Notstand ausrufen

30.07.2021 | Stand: 17:30 Uhr

„Der Klimawandel wartet nicht bis Corona vorbei ist“, steht in großen Buchstaben auf dem Plakat einer Fridays for Future-Demonstrantin auf dem Memminger Marktplatz. Etwa 50 Leute versammeln sich dort an diesem Freitagnachmittag, um mit einer Laufdemo auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

„Wir hatten eigentlich mit 200 Leuten gerechnet“, sagt Corvin Kopf von Fridays for Future Memmingen etwas enttäuscht. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art in Memmingen seit November 2020. Die Demonstranten wollen ein konkretes Ziel erreichen: Memmingen soll den Klimanotstand ausrufen. „Das bedeutet, die Klimakrise in jede städtische Aktion einzubeziehen“, erklärt Corvin Kopf. Die Bewegung fordert, dass die jährlichen Emissionen der Stadt veröffentlicht werden. „Dann hat jeder Einblick in solche Zahlen und kann sehen, wie gut Memmingen auf dem Weg zur Klimaneutralität ist.“

Bürgerantrag "Klimanotstand Memmingen"

Diese Forderung ist auch Teil eines Bürgerantrags mit dem Titel „Klimanotstand Memmingen“. Dieser kann während und nach der Demonstration unterzeichnet werden. Entsprechende Formulare liegen auch in verschiedenen Läden, wie der Tee-Ecke, in der Stadt aus.

In einer kurzen Ansprache sagt eine Demonstrantin: „Ich bin traurig, dass wir von Fridays for Future immer noch auf die Straße gehen müssen.“ Sie erinnert an die große Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Um so etwas künftig zu verhindern, sei ein entschlossener und schneller Kampf gegen den Klimawandel notwendig.

Laut Corvin Kopf ist am 24. September ein globaler Klimastreik angesetzt. Die Memminger Klima-Aktivisten wollen dann wieder in der Innenstadt demonstrieren.

