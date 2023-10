Sieben Kerzen als Symbol für das Judentum entzündet

Beim ökumenischen Friedensgebet in Memmingen erinnern Redner an die Gräuel in der Welt. Anlass ist vor allem der Krieg in Israel.

23.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zum ökumenischen Friedensgebet in die St. Martins-Kirche hatten die Stadt, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, das evangelische Dekanat und die katholische Pfarreiengemeinschaft Memmingen eingeladen. Der Grund war vor allem das Kriegsgeschehen in Israel. Viele Memminger und Menschen aus der näheren Umgebung waren der Einladung gefolgt. „Was bleibt uns denn außer beten?“, war eine häufig gehörte Einschätzung über die derzeitige weltpolitische Situation. Der evangelische Dekan Christoph Schieder erinnerte an inzwischen 20 Monate Krieg in der Ukraine. „Und nun seit dem 7. Oktober auch in Israel.“

Memminger Dekan: Sind in Gedanken bei den Getöteten und Geiseln

„Wir sind in Gedanken bei Getöteten, als Geiseln genommenen, viele von ihnen Alte, Frauen und Kinder, und deren Familien.“ Als Gesellschaft stehe man Krisen und Kriegen ratlos gegenüber. „Friede sei mit Dir! Ein Gruß, in vielen Sprachen der Welt ausgesprochen, sagt klar: Ich achte den anderen.“ Einen schöneren Gruß könnten Menschen kaum für Mitmenschen haben. „Wenn es kein No-Go ist, jüdische Menschen zu beleidigen, dann macht mir das Angst“ , sagte der Dekan.

Ein meist dem Talmud, der heiligen Schriftenrolle der jüdischen Religion, zugeschriebenes Zitat diente Schieder zur Beschreibung der aktuellen gesellschaftlichen Lage: „Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.“

Pfarrer erinnern in Sankt Martin an die Kriege in der Welt

Pfarrer Claudius Wolf von der evangelischen Frauenkirche und Kaplan Richard Hörmann seitens der katholischen Pfarreiengemeinschaft erinnerten im Wechsel an die Kriege in der Welt und entzündeten jeweils eine Kerze für die Gräuel im Niger, im Sudan, in Somalia, dem Jemen und Myanmar, in der Ukraine und in Israel sowie für „alles verborgene Leid“ – sieben Kerzen, die wiederum an die jüdische Menora, den siebenarmigen Leuchter, erinnerten.

Von „Momenten, die wir nicht verstehen, nicht akzeptieren können“, sprach Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. Die Leidtragenden in den vielen Kriegen bräuchten unsere Hilfe: „Wir stehen an der Seite aller dieser Terror-Opfer, in Israel und überall.“

„Friede sei mit Dir!“ Dieser Spruch findet seinen Weg vom Herzen in den Kopf der Menschen, sagte Dekan Schieder zum Abschied. „Friede sei mit Euch!“