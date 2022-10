SPD trauert um Memminger Friedrich Zeller

Der Memminger Friedrich Zeller ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Er war früher Bürgermeister von Schongau und Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau.

Friedrich Zeller, gebürtiger Memminger sowie ehemaliger langjähriger Bürgermeister von Schongau und Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau, ist tot. Das hat die SPD Weilheim-Schongau auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben. Laut Berichten hatte er bereits im Juni seine Mandate im Schongauer Stadtrat und im Kreistag aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Friedrich Zeller wuchs in Memmingen auf

Friedrich Zeller wurde 56 Jahre alt. Nach dem Abitur am Strigel-Gymnasium und dem Wehrdienst studierte er Politik- und Verwaltungswissenschaften in München und Speyer. Seinen Doktortitel erwarb er in den Fächern Politik, Volkswirtschaftslehre und öffentliches Recht in München. Nach der Wende arbeitete Zeller in Leipzig freiberuflich für die Friedrich-Ebert-Stiftung. 1994 wurde er in Leipzig zum Stadtrat gewählt. Zwei Jahre später kandidierte er erfolgreich für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Schongau. 2008 wurde er zum Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau gewählt. Dieses Amt bekleidete er bis zum Jahr 2014. Seitdem war Friedrich Zeller hauptberuflich als Kommunalberater und Dozent tätig.

Er unterliegt bei der Wahl zum Oberbürgermeister

Im Jahr 2017 unterlag er bei der Wahl zum Memminger Oberbürgermeister als Kandidat der SPD seinem Konkurrenten Manfred Schilder (CSU) nur knapp. Die Neuwahl fand aufgrund des überraschenden Todes von Oberbürgermeister Markus Kennerknecht (SPD) statt. „Wir trauern um einen engagierten und kompetenten Politiker, der uns nach seinem einsatzfreudigen Wahlkampf sehr nahestand“, so die Memminger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Susanne Friederich-Scheuerl. „Vor allem seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern, gilt unser Beileid“.

Friedrich Zeller war verheiratet, hatte drei Kinder. Neben seiner politischen Tätigkeit war er auch stellvertretender Landesvorsitzender des ADFC Bayern.

