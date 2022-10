Frisch und gefühlvoll: Gil Ofarim spielt in Memmingen

Fans feiern Gil Ofarim bei Konzert im Kaminwerk. Zum verschobenen Gerichtsprozess äußert sich der Musiker nur vage.

25.10.2022

Wenn der Name Gil Ofarim fällt, geht es derzeit kaum mehr um seine Musik. In einem Video bezichtigte der jüdisch-stämmige Sänger einen Leipziger Hotelmitarbeiter des Antisemitismus’, weil er ihm wegen eines Davidstern-Anhängers an seiner Halskette den Eintritt ins Hotel verwehrt habe. Der Mitarbeiter warf ihm daraufhin Verleumdung vor, und ein juristisches Tauziehen begann. Ein im Oktober angesetztes Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Leipzig ist zunächst geplatzt. Jetzt, beim Auftritt im Kaminwerk, stehen endlich wieder Musik und Emotionen im Vordergrund. Zum Geschehen in Leipzig äußert sich Ofarim in Memmingen nur vage.

Gil Ofarim ist der Sohn des 2018 verstorbenen Sängers Abi Ofarim, der mit Ester Ofarim im Duett große Erfolge feierte. Ofarims Publikum ist mehrheitlich weiblich. „Welcher Mann ist freiwillig hier, und wer ist mitgeschleppt worden?“, will der attraktive Musiker mit der sanft-dunklen Stimme deshalb wissen.

Dicht von Fand umringt

Nach wenigen Stücken steigt Gil Ofarim von der Bühne und stellt sich – dicht von seinen Fans umringt – mitten in der Halle vor eine laufende Video-Kamera. Zur Überraschung taucht plötzlich sein jüngerer Bruder Tal Ofarim auf und zusammen spielen sie das neue Stück „Danke“. Die Bilder werden dabei live aus dem Kaminwerk ins Internet übertragen – und auf diese Weise ein intimer Moment mit der Welt geteilt.

Überhaupt erzeugen der 40-Jährige und seine Band eine gelöste, positive Atmosphäre mit eingängigen Deutschrock-Stücken. Leidenschaftlich singen die Fans in hoher Stimmlage „Ein Teil von mir“ mit, bedächtig das weiche, gefühlsrührige „Herz“. Die meisten Titel bewegen sich im knackig-rockigen Mid-Tempo-Bereich. Mit „Change“ von seiner alten Band „Zoo Army“ wagt Ofarim einen abrupten Schlenker Richtung Alternative und Metal. Die Gitarren riffen gewaltig, Bass und Schlagzeug rumsen – was das Publikum nicht zu verstören scheint.

Neue CD: "Alles auf Hoffnung"

Nachdem Ofarim alle zwölf Stücke der aktuellen CD „Alles auf Hoffnung“ durchgespielt hat, erzählt er die Geschichte, wie er als 14-jähriger Schüler in der Straßenbahn für die Foto-Lovestory der Jugendzeitschrift „Bravo“ entdeckt wurde.

Zum Gerichtsprozess, der inzwischen von der Staatsanwaltschaft Leipzig aufgenommenen wurde, äußert sich Ofarim nur knapp und nebulös: „Wer am lautesten schreit, muss nicht zwingend Recht haben. Ich weiß, wie es war.“ Dann bedankt sich Ofarim bei den wenigen Fans, die trotz der Vorwürfe an ihn ins Konzert gekommen sind, auch wenn deren Umfeld das vielleicht missbillige. Demonstrativ trägt Ofarim den Davidstern um den Hals.

Gerichtsverfahren überschattet künstlerisches Schaffen

Auch Kaminwerk-Chef Matthias Ressler musste sich mit Anwürfen zu Gil Ofraim herumschlagen: So einen dürfe man nicht spielen lassen, hieß es zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite. Für Ressler war klar, dass Ofarim spielen wird. Schade nur, dass das vor wenigen Tagen weiter ins nächste Jahr verschobene Gerichtsverfahren das künstlerische Schaffen deutlich überschattet. In Memmingen liefert Ofarim jedenfalls eine frische und kurzweilige Show ab mit raffiniert auf die Songs abgestimmten Lichteffekten. Die wenigen Fans, die ihm trotz seiner privaten Streitigkeiten die Stange halten, feiern Band und Künstler, der sich mit einem herzlichen „Shalom“ verabschiedet.

Im Vorprogramm spielte Jack McBannon, der mit Gitarre und rauer Stimme in einsame Motels und die weiten Ebenen Amerikas entführte. Von dem Mann im Holzfäller-Hemd und seinen staubtrockenen, von Johnny Cash inspirierten Liedern hätte man gerne noch ein paar mehr gehört.

