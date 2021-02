Etwa 200 Friseure haben am Montag in Memmingen auf ihre schwierige finanzielle Lage aufmerksam gemacht. Wie sehr sie von der Pandemie betroffen sind

19.01.2021 | Stand: 17:31 Uhr

Eisig kalt ist es, als sich am Montagabend mehrere Dutzend Friseure vor dem Platz der deutschen Einheit treffen. Jeder von ihnen hat ein Grablicht und einen Hocker dabei. Während zwei Räumfahrzeuge noch den Platz vor der Stadthalle vom Schnee befreien, kommen immer mehr Leute hinzu. Am Ende sind es etwa 200 Friseure, die schweigend – und mit Sicherheitsabstand – auf ihre missliche Lage aufmerksam machen. Hinter ihnen in der Stadthalle tagt in diesem Moment der Stadtrat.