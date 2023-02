Frühlingsgefühle – ja oder nein? Wir haben in der Memminger Innenstadt nachgefragt

Temperaturen wie im Frühling herrschen schon jetzt im ganzen Allgäu und damit auch in Memmingen. Einige Passanten erzählen, worauf sie sich am meisten freuen.

21.02.2023 | Stand: 14:38 Uhr

Blauer Himmel, Vogelgezwitscher, wärmende Sonnenstrahlen, Menschen mit Sonnenbrillen vor den Cafés – und das mitten im Februar. Da kommen doch frühzeitig Frühlingsgefühle auf. Oder nicht? Wir haben die Menschen in der Memminger Innenstadt gefragt, ob sie sich auf den Frühling freuen und vor allem: warum?

"Wir sind ins Allgäu gefahren, weil es hier schon richtig sonnig ist"

Christian Lenz fährt extra von Ulm ins Allgäu, wo die Sonnenstrahlen kräftiger durchkommen. Bild: Luca Riedisser

Christian Lenz, 42, Ulm: „Irgendwie bin ich im Frühling einfach glücklicher, nicht mehr so depri wie im Winter. Alles fällt dann leichter – sogar die Arbeit. Die Tage sind länger, man kann sich wieder draußen mit Freunden treffen, grillen, am See sitzen und abends auf der Terrasse ein Glas Wein trinken. Heute sind wir ins Allgäu gefahren, weil es hier schon richtig sonnig ist. In Ulm ist es neblig.“

"Ich genieße die Sonne jetzt schon"

Anna Hiemer genießt die Sonne nicht ganz ohne Bedenken. Bild: Luca Riedisser

Anna Hiemer, 67, Memmingen: „Ich mag den Winter und den Schnee, aber vor Kurzem bin ich auf Glatteis gestürzt und habe mir den Arm gebrochen. Von dem her kann der Frühling jetzt gerne kommen. Ich genieße auch jetzt schon die Sonne, aber eigentlich ist es nicht gut, dass es jetzt schon so warm ist. Der Klimawandel spukt mir schon immer im Hinterkopf herum – so gerne ich auch in der Sonne sitze.“

"Der Frühling gibt einem einfach mehr Lebensqualität"

Für Maria Müller bedeutet der Frühling Tapetenwechsel. Bild: Luca Riedisser

Maria Müller, 25 Ulm: „Zum Thema Frühling fällt mir als allererstes ein: Kaffeetrinken auf dem Balkon. Endlich scheint die Sonne wieder, es ist nicht mehr ständig nur dunkel und neblig und man hat wieder ein bisschen Tapetenwechsel, statt einfach nur in den eigenen vier Wänden zu sitzen. Der Frühling gibt einem einfach mehr Lebensqualität. Man ist glücklicher.“

"Jedes Problem scheint leichter ertragbar zu sein"

Chris Springer spielt viel lieber auf echtem Rasen Fußball. Bild: Luca Riedisser

Chris Springer, 29, Ulm: „Einer der größten Stressfaktoren ist für mich die Kälte. Jeden Tag frage ich mich, wann endlich die Sonne wieder scheint. Jedes Problem scheint dann auch leichter ertragbar zu sein. Und beim Sport muss man sich nicht so dick einpacken. Ich spiele Fußball und zurzeit machen wir entweder Lauftraining oder spielen auf Kunstrasen. Auf dem echten Feld ist das schon etwas ganz anderes.“

"Die ersten Schneeglöckchen schauen schon raus"

Edith Thalmaier (79) freut sich auf Spaziergänge und Radfahren. Bild: Luca Riedisser

Edith Thalmaier, 79, Memmingen: „Ich freue mich sehr auf den Frühling. Da kann ich endlich wieder ohne dicke Jacke Spazieren gehen – und natürlich Radeln. Mein Fahrrad bringe ich demnächst auf Vordermann. Genauso wie die Fenster und den Balkon. Gartenarbeit kann man auch wieder machen, die ersten Schneeglöckchen schauen ja schon raus. Das sehe ich immer gerne. Und die Menschen sind einfach fröhlicher.“