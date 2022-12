Für den ECDC Memmingen ist nach dem Derby vor dem Derby

Der ECDC Memmingen spielt nach dem Sieg gegen Landsberg heute beim EV Füssen. Wenn die Indians dort gewinnen, schließen sie nach Punkten zum Tabellenachten auf.

Das nächste Allgäu-Derby steht an: Zum Jahresausklang geht es für die Memminger Indians in der Eishockey-Oberliga Süd am Freitag, 30. Dezember, nach Füssen. Das Spiel am Kobelhang beginnt um 19.30 Uhr.

Die Gastgeber stehen derzeit mit drei Punkten Vorsprung genau einen Rang vor den Indians in der Tabelle. Der EV Füssen (EVF) ist mit 37 Punkten Achter, die Indians sind mit 34 Zählern Neunter. Durch einen Sieg könnte der ECDC also nach Punkten zum EVF aufschließen. Das verleiht dem Derby zusätzliche Brisanz.

Der EV Füssen ist gut in Form

Die Schwarz-Gelben sind zur Zeit gut in Form, zuletzt besiegten sie Klostersee und Passau jeweils deutlich. Die besten Scorer im Team sind, neben dem Ex-Memminger Julian Straub, die Kontingentspieler Bauer Neudecker, Janne Seppänen und Jere Helenius. Im ersten Spiel in Füssen gab es in dieser Saison ein 4:0 für die Ostallgäuer, die zweite Partie am Hühnerberg entschieden die Indians in der Verlängerung zu ihren Gunsten.

Zur Partie in Füssen wird ein Fanbus eingesetzt, in dem eventuell noch wenige Plätze frei sind. Anmeldungen sind unter Telefon 0160/7856269 eventuell noch möglich.

Wer fehlt beim ECDC Memmingen am Kobelhang?

Abzuwarten bleibt, wie sich die personelle Situation beim ECDC entwickelt. Beim 4:1-Heimsieg gegen den HC Landsberg am Mittwoch musste Indians-Trainer Daniel Huhn auf fünf Spieler verzichten: Goalie Marco Eisenhut, Verteidiger Leon Kittel und Stürmer Donát Péter waren krank. Angreifer Pascal Dopatka kurierte noch seine schwere Gehirnerschütterung aus dem Rosenheim-Spiel aus. Und sein Stürmerkollege Marcus Marsall war nach dem Höchstadt-Spiel wegen eines Checks für zwei Spiele gesperrt worden. Das heißt: Er wird auch in Füssen noch fehlen.

Eine zufriedene Bilanz haben die Indians nach dem „Spiel der Herzen“ am Mittwoch gezogen. Sprecher Michael Franz sagte: „Etwas mehr als 1000 Herzen wurden verkauft. Aus unserer Sicht ist das ein guter Wert, da wir das Spiel der Herzen seit mehreren Jahren nicht mehr hatten und viele die Aktion gar nicht kannten.“

Die Indians spenden 2500 Euro für die „Kartei der Not“

ECDC-Vorsitzender Helge Pramschüfer sagte unserer Redaktion, die Beschaffung der blinkenden roten Herzen sei diesmal nicht einfach und kostenintensiv gewesen. Pramschüfer freute sich aber, dass die Indians nach Abzug aller Kosten 2500 Euro an die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, spenden konnten. Aufgrund der positiven Erfahrungen am Mittwoch steht laut ECDC-Sprecher Franz fest: „Das Spiel der Herzen soll wieder ein fester Bestandteil unseres Spielplans werden.“

Wie es für den ECDC Memmingen in der Oberliga Süd weitergeht

Und wie geht es weiter für die Indians? Nun, in der kommenden Woche gibt es zum Jahresanfang gleich drei Heimspiele am Hühnerberg:

Die Indians starten am Montag, 2. Januar, ab 19.30 Uhr gegen den EV Lindau (Elfter) ins neue Jahr.

Am Mittwoch, 4. Januar, kommen die „Black Hawks“ aus Passau (Zehnter) in die Maustadt. Auch diese Partie beginnt um 19.30 Uhr.

Am Sonntag, 8. Januar, gibt Schlusslicht EHC Klostersee seine Visitenkarte am Hühnerberg ab. Diese Begegnung beginnt um 18 Uhr.

Karten für alle Partien sind im Vorverkauf bereits online verfügbar. Die Adresse: https://shops.ticketmasterpartners.com/ecdc-memmingen.

