Fußball aktuell: Der FC Memmingen patzt gegen Rosenheim

Der Fußball-Bayernligist aus Memmingen spielt gegen den Tabellenvorletzten nur 1:1. Wie sich das auf die Aufstiegsrelegation auswirkt.

20.05.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Fußball-Bayernligist FC Memmingen hat ohne zu glänzen die Aufstiegsrelegation erreicht. Am Samstagnachmittag kam der Tabellenzweite vor 627 Zuschauern gegen den Vorletzten TSV 1860 Rosenheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der FCM blieb dennoch Zweiter und erreichte dadurch die Relegation.

Wie vor der Partie bekannt wurde, hatte sich David Mihajlovic im Abschlusstraining am Freitag eine Zerrung zugezogen. Er konnte also am Samstag gegen Rosenheim nicht auflaufen. FCM-Trainer Stephan Baierl musste nach wie vor auch auf den ebenfalls verletzten Matthias Moser verzichten. Dafür kehrte Martin Dausch in den Kader zurück. Er nahm aber auf der Bank Platz.

Noch vor der Begegnung wurde Pascal Maier als „Spieler der Saison“ beim FC Memmingen gewürdigt. Er war von den Anhängern des Bayernligisten gewählt worden.

Der FC Memmingen ist nur auf einer Position verändert

Und dann ging’s los – beim Spiel Tabellenzweiter gegen Vorletzter: Seine Startelf hatte FCM-Coach Baierl gegenüber dem jüngsten Spiel gegen den VfB Hallbergmoos nur auf einer Position verändert: Anstelle von Leonard Zeqiri lief Mehmet Ali Fidan von Beginn an auf. Und er rechtfertigte zu Beginn das Vertrauen, das sein Trainer in ihn gesetzt hatte: In der 19. Minute legte Fidan für Noah Müller auf, der mit dem Kopf zum 1:0 für den FCM vollendete.

Bereits sechs Minuten später glichen die Gäste aber aus: Bojan Tanev lief nach einer verunglückten Rückgabe allein auf Memmingens Keeper Tobias Werdich zu, umkurvte ihn und schob aus spitzem Winkel zum 1:1 (25.) ein.

Der TSV Rosenheim versteckt sich keineswegs

In der Folge versteckten sich die Rosenheimer keineswegs, liefen den FCM hoch an und sorgten immer wieder für Gefahr im Strafraum der Gastgeber. Torschütze Tanev beispielsweise tankte sich in der 43. Minute über rechts durch, traf aber nur den Außenpfosten.

Der FC Memmingen knüpfte an seine offensive Schwäche, die er schon in den vergangenen Spielen immer wieder gezeigt hatte, nahtlos an. Und so stand nach den ersten 45 Minuten ein für Rosenheim mehr als verdientes 1:1 auf der Anzeigetafel in der Arena.

Mehmet Fidan vergibt in der 49. Minute eine große Chance für den FCM

Die zweite Halbzeit begann mit einer großen Chance für den FC Memmingen: In der 49. Minute hatte Fidan freistehend das 2:1 auf dem Schlappen. Doch er jagte den Ball aus kurzer Distanz volley über die Latte des Rosenheimer Gehäuses.

Der Tabellenzweite machte gegen den Vorletzten nun weiter Druck, schaffte es aber nicht, sich weitere zwingende Chancen herauszuspielen. Und wenn es ihm doch mal gelang, wurde die Möglichkeit leichtfertig versiebt. FCM-Trainer Baierl reagierte in der 65. Minute und schickte Dominik Stroh-Engel aufs Feld. Für ihn ging Mehmet Ali Fidan.

Doch es änderte sich wenig: Der FCM drückte aufs Rosenheimer Tor, brachte den Ball dort aber nicht unter. Und die Rosenheimer? Die verteidigten nun mit Mann und Maus und verließen die eigene Hälfte nur noch selten. Und dem FC Memmingen gelang es bis zur fünften Minute der Nachspielzeit nicht, noch den Dosenöffner zu finden.