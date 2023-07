Fußball: „Alte Herren“ des FC Bayern München gewinnen in Hawangen

Die Kreisklassen-Fußballer des FC Hawangen unterliegen einem AH-Team des FC Bayern München mit 2:5. Trotzdem haben alle Beteiligten viel Spaß – auch die Zuschauer.

13.07.2023 | Stand: 15:28 Uhr

„Das waren sehr sympathisch auftretende und unkomplizierte Bayern.“ Das sagte jetzt André Uhlmaier, Fußball-Abteilungsleiter bei Aufsteiger FC Hawangen (FCH), nach dem Spiel der Kreisklassen-Mannschaft gegen die „Alten Herren“ (AH) des FC Bayern München (Ü32 Senioren A). Dieses entschieden die Gäste mit 5:2 (1:1) zu ihren Gunsten.

Die Tore für den FC Hawangen erzielen Tobias Keller und Anton Thomas

Vor 350 Zuschauer erzielten die Tore für den FC Hawangen Tobias Keller (1:0, 20.) und Anton Thomas (2:3, 68.). Für die Bayern-AH trafen Bartosz Wolff (2), Nimat Torah, Patrik Würll und Junis Ibrahim. Uhlmaier fasste die Begegnung wie folgt zusammen: „In der ersten halben Stunde war der FCH überlegen und hätte auch höher führen können. In der Folge war es ein ausgeglichenes Spiel mit schönen Kombinationen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit hatte der FC Bayern dann immer mehr Spielanteile und war sehr effizient bei der Chancenauswertung. Schön herausgespielte Tore und ein technisch sehr gut abgeschlossener Dropkick führten zum Endstand von 5:2 für Bayern.“

Für die „Alten Herren“ des deutschen Fußball-Rekordmeisters liefen unter anderem auch der Memminger Frank Wiblishauser (früher FC Bayern und 1. FC Nürnberg) und Andreas Maier (Champions-League-Spiele für Rosenborg Trondheim aus Norwegen) auf. Trainiert wurde das Team von Christian Rüffler.

Gemeinsames Frühstück beider Mannschaften

Der Bayern-Bus kam um 9.30 Uhr in Hawangen an. Anschließend gab es ein gemeinsames Frühstück beider Mannschaften. Von 10.30 Uhr bis 11 Uhr sowie in der Halbzeitpause hatten die Zuschauer die Möglichkeit, den originalen FC-Bayern-Bus von innen zu inspizieren. Spielbeginn war um 11 Uhr. Ab 13 Uhr trafen sich beide Mannschaften zum gemeinsamen Mittagessen.

Um 13.45 fuhr die Bayern-AH nach Karlsruhe weiter, wo sie abends noch ein weiteres Spiel hatte, sowie am Sonntag zu einer weiteren Partie nach Kaiserslautern – beide für einen guten Zweck.

Hawangens Abteilungsleiter André Uhlmaier: Es hat Spaß gemacht

Hawangens Abteilungsleiter Uhlmaier fasste zusammen: „Den Bayern hat es Spaß gemacht, unseren Spielern sowieso und auch den Zuschauern, vor allem den vielen Kindern.“ Denn die Bayern brachten auch zahlreiche Autogrammkarten der aktuellen Profis mit – und gaben selbst großzügig Autogramme.