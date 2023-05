Fußball-Weltmeister Philipp Lahm besucht Schule in Memmingen

Warum der ehemalige Spieler des FC Bayern Philipp Lahm eine Schule in Memmingen besucht und welche Fragen die Schüler an den Fußball-Weltmeister haben.

Stell’ dir vor, du sitzt in deinem Klassenzimmer und plötzlich streckt Philipp Lahm seinen Kopf zur Tür herein. Was im ersten Moment eher unwahrscheinlich klingt, wird an diesem Tag für die Schülerinnen und Schüler der Lindenschule in Memmingen zur Realität. Denn der Fußball-Weltmeister von 2014 ist bei ihnen mit seiner gleichnamigen Stiftung zu Gast. Er möchte ihnen Lust auf gesunde Ernährung und Bewegung machen. Und von einem ehemaligen Nationalspieler, der zudem mit dem FC Bayern 2013 die Champions League gewonnen hat, nimmt man dann doch mal gerne den einen oder anderen Ratschlag an.

Beim Gang durch das Schulhaus wird Lahm von den Schülern mit „Philipp, Philipp“-Sprechchören empfangen. Viele haben den 39-Jährigen, der 2017 seine Karriere beendet hat, gar nicht mehr zu seiner aktiven Zeit erlebt. Dennoch ist er für sie kein Unbekannter. „Ich hab’ sie auf der Play-Station bei FIFA. Ich spiele Sie sehr gerne“, betont einer der Schüler bei einer Fragerunde, was Lahm ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert.

Lindenschule in Memmingen überzeugt Philipp Lahm-Stiftung mit Projektarbeit

Der Besuch des früheren Kapitäns der DFB-Elf ist für die Schule im wahrsten Sinne des Wortes ein Hauptgewinn. Denn bereits im Jahr 2021 war die Philipp Lahm-Stiftung, damals allerdings noch ohne den früheren Bayern-Spieler, gemeinsam mit der AOK Bayern für eine Woche für ein Präventionsprogramm vor Ort. Im Nachgang hatte die Lindenschule eine Projektarbeit entwickelt und sich damit gegen zwölf weitere Schulen durchgesetzt. Die Schüler legten unter anderem einen Kräutergarten an, boten jede Woche in der Schule neue Smoothies an und entwarfen ein digitales Buch mit dem Namen „Linde goes Lahm“. Was den 113-maligen Nationalspieler und sein Team aber am meisten beeindruckt hatte, war der sogenannte „Linde-Kalender“. „Da sind Rezepte drin mit tollen gesunden Gerichten“, erklärt Lahm. Ebenso begeistert sei er von den monatlich wechselnden Bewegungstipps und Persönlichkeits-Challenges. „Da hat man mitgedacht. Das ist nicht nur etwas für einen Tag.“ Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ihm und seiner Stiftung wichtig.

Wie ernährt sich ein Fußball-Profi?

Die Schüler erfahren an diesem Tag aber nicht nur an interaktiven Ständen, wie bedeutend Bewegung, Ernährung und die persönlichen Stärken für die eigene Gesundheit sind. Sie nutzen auch die Gelegenheit, um Philipp Lahm mit Fragen zu löchern, die er bereitwillig beantwortet. So wollen sie etwa wissen, wie seine Ernährung als Fußball-Profi ausgesehen hat. „Zu Beginn meiner Karriere musste man hauptsächlich viele Nudeln essen. Wegen der Kohlenhydrate.“ Das habe sich im Laufe der Zeit komplett verändert. Später habe dann auch viel Gemüse auf dem Speiseplan gestanden. „Aber ich esse auch heute noch gerne Nudeln“, betont Lahm.

Bei einer Frage kommt er etwas ins Trudeln. „Wie viele Spiele haben Sie denn insgesamt als Profi im Verein gemacht“, will ein Schüler wissen. Lahm schätzt so um die 500 Partien. „Google das mal nach“, ruft er seiner Assistentin sicherheitshalber zu, die prompt auf 626 Begegnungen kommt. Als er in die Runde fragt, ob jemand weiß, wie viele Rote Karten er in seiner Karriere bekommen hat und 26 zur Antwort erhält, muss Lahm lachen. Denn tatsächlich wurde er in seiner Laufbahn noch nie vom Platz gestellt.

Die Schüler erfahren von dem gebürtigen Münchner aber auch, dass ihm seine Eltern zwei Jahre Zeit gegeben haben, um sich im Profi-Fußball zu etablieren. „Ansonsten suchst du dir was anderes“, habe die klare Ansage gelautet. Auch dass seine Mutter Tränen vergossen habe, als er vom FC Bayern für zwei Jahre an den VfB Stuttgart ausgeliehen wurde. „Dabei ist München gar nicht soweit von Stuttgart entfernt.“

Was Philipp Lahm auf der Skipiste wiederfuhr

Zudem erzählt er den Schülern von einer komischen Begebenheit auf der Skipiste. „Da bin ich gefragt worden, ob ich denn der Bruder von Philipp Lahm bin. Ich habe nö gesagt und bin weitergefahren, weil das ja nicht stimmt und ich auch keinen Bruder habe.“

Dass sein ehemaliger Mitspieler Holger Badstuber gebürtiger Memminger ist, weiß Lahm sofort, dass der Siegtorschütze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien, Mario Götze, ebenfalls in Memmingen geboren wurde dagegen nicht auf Anhieb. In seiner Jugend habe er auch schon mal gegen den FC Memmingen gespielt, erinnert sich der 39-Jährige. Als aktuell sportlicher Berater des VfB Stuttgart hofft Lahm natürlich auf den Klassenerhalt seines Teams. „Man hat noch zwei Spiele und die sollte man auch gewinnen. In diesem Abstiegskampf ist aber alles möglich.“

Memminger Schulleiterin: "Ich werde diesen Tag nie vergessen"

Zu den Gewinnern zählt an diesem Tag aber in jeden Fall die Lindenschule. Stellvertretend nimmt Rektorin Elke Schmid-Bennecke die Urkunde für das beste Projekt im Rahmen der Philipp Lahm- Schultour 2021/22 entgegen. „Ich bin total stolz auf die Schulfamilie.“ Der Tag sei einfach der Wahnsinn gewesen. „Ich werde ihn nie wieder vergessen.“ Auch der zwölfjährige Olti wird sich wohl noch lang an diesen Vormittag zurückerinnern. Denn er darf mit Philipp Lahm auf der Bühne der Schulaula stehen und ihn mit drei weiteren Mitschülern interviewen: „Es war etwas ganz besonders, eine so berühmte Person zu treffen. Er war nett und lustig. Das war schon ein aufregender Moment.“ Seine Schulkameraden, die daneben stehen, pflichten ihm bei. Und auch Philipp Lahm hat den Besuch sichtlich genossen: „Ein großes Kompliment an euch alle. Ich hoffe, ihr hattet alle ebenfalls Spaß.“ Als Bestätigung schallt ihm ein lautes „Ja“ der Schüler entgegen.