Fußballer des TV Erkheim feiern doppelten Aufstieg

Wie die Kicker aus Erkheim zu einer Bühne vor dem Rathaus kamen.

08.06.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Was der FC Bayern kann, das kann der TV Erkheim auch: Vor dem Erkheimer Rathaus haben sich jetzt die Erste und Zweite Mannschaft nach ihrem Aufstieg in die Landesliga beziehungsweise Kreisklasse vor etwa 300 Besuchern feiern lassen.

Da es am Rathaus keinen Balkon gibt, errichteten Fans am Morgen des letzten Relegationsspiels in Bad Heilbrunn kurzerhand eine Bühne für die Aufsteiger.

Zuerst kommen die Fans, dann die Erkheimer Mannschaft

Gegen 20 Uhr fuhren zunächst die beiden Fanbusse vor, kurze Zeit später kam der Mannschaftsbus. Unter den Klängen der Musikkapelle Markt Erkheim stiegen die Spieler auf die Bühne.

Was der Erkheimer Bürgermeister Christian Seeberger sagt

Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger sprach im Namen der Marktgemeinde seinen Glückwunsch zum doppelten Aufstieg aus. Die Mannschaftsführer bedankten sich bei den Fans für die kräftige Unterstützung bei den Spielen. Mit der Musikkapelle marschierten Spieler und Fans später zum Sportheim, wo kräftig weitergefeiert wurde.