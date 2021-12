Gabriel Schiegg schreibt lebendige Heimatgeschichte

Der Unterallgäuer erinnert in seinem neuen Buch „Musssenhausen – Volksfrömmigkeit und Schule“ an frühere Zeiten im Wallfahrtsort. Und an eine Dorfschule.

05.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Mit Geschichtsunterricht konnte Gabriel Schiegg früher nicht viel anfangen. Doch dann erlebte der ehemalige Förster, dass manche Lehrer Historisches so spannend erzählen konnten, „als wären alle daran beteiligt“. Das weckte bei ihm die Neugier und das Interesse, Chronist und Heimatforscher zu werden. Er hat beispielsweise eine Ortschronik für seine Heimat, den Markt Rettenbacher Ortsteil Mussenhausen geschrieben. Nun ist sein rund 300 Seiten dickes Buch erschienen: „Mussenhausen – Volksfrömmigkeit und Schule“. Es ist eine Chronik der Wallfahrtskirche Mussenhausen mit ihrem Kloster und zugleich eine Schulchronik von Eutenhausen.

Die Wallfahrtskirche in Mussenhausen mit dem frisch renovierten Klostertrakt. Bild: Josef Diebolder

Unzählige Stunden verbrachte Schiegg damit, im Bistumsarchiv Augsburg, dem Staatsarchiv oder dem Kapuzinerarchiv von Altötting zu forschen. Am liebsten waren ihm aber als gebürtigem Mussenhauser die Gespräche mit Einheimischen, darunter dem einstigen Mesner Augustin Eisenschmid.

Verbindung von Mussenhausen und Eutenhausen

Von ihnen erfuhr er, wie sich die Ortsgeschichte entwickelte. Scheinbar belanglose Fotos und Dokumente passten sich in das geschichtliche Puzzle ein. Was daraus geworden ist, charakterisiert Pfarrer Guido Beck so: „Das von ihnen verfasste Werk ist ganz besonders. Mussenhausen darf auf seine wundervolle Wallfahrtskirche stolz sein. Zudem findet sich die schöne Eutenhauser Pfarrkirche St. Otmar im Buch. Das Verbindende von beiden Orten wird selbst Historiker anziehen“. Für den Pfarrer gilt: „Die Gegenwart lässt sich nur angemessen verstehen, wenn man die Geschichte kennt“.

Einst, so Schiegg, gehörten zu Eutenhausen auch Walchs, Wipfel, Gronau und Bittenau. Erst mit dem „Umpfarren“ verlor Eutenhausen 1735 seinen dominanten Status. Eutenhausen war laut der Chronik „ein sehr begehrter Pfarrposten mit einem großen Bauernhof und Zehnten“. Noch 1817 erhielt der Pfarrer mit 900 Gulden jährlich im Verhältnis so viel Lohn, wie damals ein kleiner Bauernhof kostete.

Wallfahrtskirche verfällt fast

Ihre Blüte erlebte die Wallfahrtskultur in Mussenhausen in der Barockzeit – sie verfiel mit der Säkularisation wieder. So entschied sich das Dorf, den Kapuziner-Bettelorden aus Altötting zu holen. Er belebte ab 1859 die halb zerfallene Wallfahrtskirche wieder. Die Mönche halfen mit, Kirche und Kloster zu sanieren. „Ohne die Kapuziner wären Kirche, Kloster und auch das Marienheim nicht mehr vorhanden“, betont Schiegg. Im Buch erzählt er aber auch, dass das Klosterleben durchaus belastend sein konnte. Und dass nicht nur Bischöfe und Äbte die Kapuziner besuchten, sondern auch Betrüger ihr Scherflein holen wollten.

Die Wallfahrt zu „Unserer lieben Frau vom Berge Karmel“ begann in einer kleinen Hütte, die der Landwirt Philip Schropp um das Jahr 1649 für „die Wundertätigkeit eines Gnadenbildes“ errichtete. 1653 folgte eine Backsteinkapelle. Aus ihr entstand dann nach und nach der Kirchenbau. „Damals hat man anders geglaubt“, erklärt Schiegg. Im Buch sind auch die Kirchenmitarbeiter, Organisten und der Kirchenchor verewigt – alles helfende Hände, die der Wallfahrtskirche dienten. Dennoch war „Mussenhausen so arm wie eine Kirchenmaus und das reiche Eutenhausen konnte gegen Zins sein Geld verleihen“, berichtet der Chronist. Doch die Wallfahrt lebt bis heute in Mussenhausen und auch die 1649 gegründete Skapulierbruderschaft und den Marianischen Messbund aus dem Jahr 1740 gibt es noch.

Lehrer müssen Lohn aufbessern

Über die Schule schreibt Schiegg, dass Eutenhausen schon im Jahr 1609 eine hatte – noch vor dem 30-jährigen Krieg. Sehr schmal war das Lehrereinkommen damals, deshalb machten die Lehrer zusätzlich Mesner- oder Organistendienste zur Aufbesserung ihres Salärs. Mit der Schule kamen sich Mussenhausen und Eutenhausen in den 1950er Jahren fast in die Haare, schildert die Chronik. Nach der Ankunft eines großen Vertriebenenstroms musste die einklassige Eutenhauser Schule 103 Schüler unterrichten. Anstelle von Mussenhausen erhielt deshalb Eutenhausen den Zuschlag für einen Schulbau. Inzwischen sieht Schiegg die Wogen geglättet, die Schule ist zum „Haus der Gemeinschaft“ geworden.

Um den Preis des Buches bei 20 Euro halten zu können, unterstützte die Unterallgäuer Genossenschaftsbank das Projekt. Geschäftsführer Anton Jall ist selbst Mussenhauser und sieht sich an seine Zeit als Ministrant oder bei der Musikkapelle erinnert.