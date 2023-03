„Es hätte jeden treffen können“: Karstadt in Memmingen wird nicht geschlossen

Galeria Karstadt Kaufhof schließt über 50 Filialen in Deutschland. Das Kaufhaus in Memmingen soll erhalten bleiben. Die Stimmen und Reaktionen.

13.03.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Ein einziger Jubelschrei hallte am Montag durch den Memminger Karstadt, als die Geschäftsleitung den Mitarbeitenden verkündete, dass ihre Filiale zu denjenigen gehört, die nicht geschlossen werden. Das Warenhaus blieb für die kurzfristig anberaumte Versammlung in der Mittagszeit etwa eine Stunde lang geschlossen.

Dann knallten erst einmal die Sektkorken und es wurde mit strahlenden Gesichtern auf die gute Nachricht angestoßen, ehe die Frauen und Männer wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgingen und die Türen wieder aufgesperrt wurden – immer noch mit einem Lächeln um den Mund. „Trotz aller Freude denken wir in so einer Stunde aber auch an die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht geschafft haben“, sagte ein Betriebsrat in einem Gespräch mit der Redaktion. „Es hätte jeden treffen können.“ Und er hatte noch einen Wermutstropfen im Glas: Sicher gerettet sei auch die Memminger Filiale erst, wenn die Gläubigerversammlung am 27. März der Liste zugestimmt habe.

Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filialen in Deutschland

Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 der 129 verbleibenden Filialen in Deutschland. Darunter auch das Kaufhaus in Kempten. Medienberichten zufolge werden durch die Schließung der Kaufhäuser deutschlandweit über 5000 Menschen ihren Arbeitsplatz.

Karstadt in Memmingen bleibt: Die Reaktionen

„Das freut mich wirklich außerordentlich. Das ist eine sehr gute Nachricht für Memmingen“, lautet die erste Reaktion von Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder. Schließlich sei Karstadt ein wichtiger Kunden-Magnet am Rande der Altstadt und habe somit eine große Bedeutung für den gesamten Einzelhandel in Memmingen. „Diese Entscheidung spricht auch dafür, dass das Warenhaus in Memmingen rentabel betrieben werden kann“, ist sich der Rathauschef sicher.

„Das freut mich für Karstadt, für die dortigen Mitarbeiter und für die ganze Stadt“, sagt Hermann Oßwald und betont: „Von dieser Entscheidung profitieren auch alle anderen Geschäfte in der Innenstadt.“ In den Augen des Vorsitzenden des Stadtmarketing Memmingen wäre es fatal, wenn Karstadt schließen müsste und man dann eine großen Leerstand in der Innenstadt hätte. Der Handel in der Stadt lebe von einem guten Angebotsmix, zu dem Karstadt einen großen Beitrag leiste. „Wir drücken Karstadt in Memmingen die Daumen, dass die Geschäfte künftig gut weiterlaufen.“

Das sagen Karstadt-Kundinnen und Kunden in Memmingen

Heinz Scheufele, Memmingen: „Das wäre eine Kastastrophe gewesen, wennKarstadt geschlossen hätte. Es gibt ohnehin zu wenig Geschäfte in dieser Art in Memmingen. Früher war die Auswahl mit Allgöwer, Stöckle und Schutz halt noch größer.“

Barbara Honold, Memmingen: „Da bin ich sehr froh. Ich möchte die Ware noch sehen und anfassen und nicht im Internet bestellen, oder extra nach Kempten fahren um ein Kleidungsstück einzukaufen.“

Anton Prihoda, Kellmünz: „Wir kommen immer wieder gerne hierher und es wäre sehr schade, wenn Karstadt geschlossen hätte. Das Sortiment gefällt uns sehr gut und wir kaufen immer wieder gerne hier ein.“

Christina Olbrich: „Gottseidank bleibt Karstadt hier. Ein Geschäft mit dem großen Sortiment ist in Memmingen Mangelware. Außerdem fahre ich nicht gerne ins Parkhaus und bekomme auf dem großen Parkplatz draußen meistens eine Abstellmöglichkeit für mein Auto.“

