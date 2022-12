Galeria Karstadt Kaufhof in Memmingen: "Karstadt muss bleiben"

Mitarbeitende des Warenhauses hatten die Idee zu der Mitmachaktion, bei der jeder seine Meinung an einer Stellwand äußern kann.

22.12.2022 | Stand: 10:33 Uhr

Wer die Memminger Karstadt-Filiale durch den Eingang im Erdgeschoß betritt, und das sind so kurz vor Weihnachten eine ganze Menge Kundinnen und Kunden, trifft jetzt auf eine Stellwand, an der handbeschriftete Zettel hängen: Jeder kann dort aufschreiben, warum „Galeria in Memmingen bleiben muss“.

Täglich wächst die Zahl der Solidaritätsbekundungen mit dem Warenhaus. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte hat sich im Oktober in ein Insolvenzverfahren begeben angemeldet und Schutz unter einem Rettungsschirm gesucht. Seitdem droht das Aus für mindestens ein Drittel der 131 Filialen – im Gesamtbetriebsrat des Essener Kaufhausriesen wird sogar schon von bis zu 90 Schließungen gesprochen. In Kempten gibt es eine Galeria-Filiale.

Mitarbeitende des Memminger Karstadt-Hauses hatten nun die Idee zu der Mitmachaktion. Eine Reihe von Kunden haben ihre ganz persönlichen Argumente formuliert, warum Karstadt in Memmingen bleiben müsse: Weil es „gute Beratung, nettes Personal und super Preise“ gebe, steht da nicht nur einmal. Zu lesen ist zum Beispiel auch: „Das Top Warenangebot in allen Bereichen würde mir sehr fehlen“, „weil ich seit Kindertagen immer hingehe“, „weil sonst nicht nur bei Galeria die Lichter ausgehen“ oder „weil ich seit der Eröffnung im Jahr 1976 hier einkaufe“. Viele sehen bei einer Schließung einen herben Verlust für die Stadt, einer formuliert es so: „Was wäre Memmingen ohne Karstadt?“