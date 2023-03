"Es ist befreiend": Karstadt-Mitarbeiter aus Memmingen sind erleichtert

Im Karstadt in Memmingen herrscht Erleichterung. Jetzt geht es um weitere Details wie Flächengröße, Restaurant, Dienstleistungen und vieles mehr.

14.03.2023 | Stand: 18:40 Uhr

Der Tag nach der Verkündung, dass Karstadt in Memmingen vermutlich erhalten bleibt: „Es ist eine Befreiung“, sagt Betriebsratsvorsitzender Andreas Schröer im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen gehe es deutlich besser als in den Wochen zuvor, als noch nicht klar war, ob das Kaufhaus am Königsgraben überleben wird. Am 27. März wird zwar die Gläubigerversammlung endgültig über die Pläne abstimmen. Aber Schröer glaubt nicht, dass sie sich doch noch gegen Memmingen entscheiden werden. Das würde für die Gläubiger des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns bedeuten, dass sie zumindest aus Memmingen gar kein Geld mehr bekämen. Die Geschäftsführung in Memmingen wollte sich gegenüber unserer Redaktion nicht äußern. Die Filiale in Kempten wird geschlossen.

Teams des Konzerns schauen sich Karstadt-Standorte an

Welche Kriterien bei der Entscheidung, das Memminger Warenhaus nicht zu schließen, eine Rolle gespielt haben, weiß Schröer nicht. Das sei bisher nicht kommuniziert worden. In den nächsten Wochen sollen Teams des Konzerns alle Häuser, die erhalten bleiben, besuchen und schauen, was jeweils verändert und umgestaltet werden kann. Auch von einer möglichen Reduzierung der Verkaufsfläche habe er gehört, Details wisse er aber nicht. Bleiben die 62 Stellen erhalten? Derzeit sehe es so aus.

Produkte aus der Region, Dienstleistungen der Stadt

Der Konzern denkt darüber nach, die Angebote seiner Warenhäuser zu erweitern, etwa um Dienstleistungen. Was könnte er sich für Memmingen vorstellen? „Denkbar ist vieles“, sagt Andreas Schröer. In der Galeria Kassel etwa würden städtische Dienstleistungen angeboten, unter anderem gebe es dort einen Schalter des Einwohnermeldeamts. Auch eine Poststelle ist dort untergebracht. Vorstellbar sei auch, das Warensortiment um regionale Produkte zu erweitern.

Und wie sieht es mit einem Restaurant aus? Das gibt es schon seit einiger Zeit nicht mehr im Memminger Kaufhaus. „Es wäre wünschenswert. Mehr als wünschenswert.“ Das wäre ein Kundenmagnet. Ob es kommt? „Lassen wir uns überraschen.“