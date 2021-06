Gas-Explosion in Memmingen: Warten auf neue Erkenntnisse

Fast fünf Monate nach dem Unglück in der Rettungswache des Roten Kreuzes in Memmingen ist unklar, warum die fünf Opfer die Gefahr nicht gerochen haben.

24.06.2021 | Stand: 12:45 Uhr

Am 5.Februar erschütterte eine Gas-Explosion Memmingen – ausgelöst wurde sie durch ein unterirdisches Leck nahe der Rettungsleitstelle des Roten Kreuz in der Donaustraße. Neben schweren Schäden am Gebäude wurden fünf Personen verletzt, eine davon erlitt schwere Verbrennungen.

Seinerzeit kam die Frage auf, warum die Opfer das Gas nicht gerochen haben – obwohl es mit „Gasodor S-Free“ als warnendem Geruchsstoff angereichert war. Ein Ansatz war, dass es an den FFP2-Masken lag, die in dem Gebäude getragen wurden – und die die Wahrnehmung der Gefahr zumindest behindert haben könnten.

"TÜV für Gaswerke" prüft FFP2-Masken

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (VGW) mit Hauptsitz in Berlin war seinerzeit als „TÜV für Gaswerke“ mit seinen technisch-wissenschaftlichen Experten von den Stadtwerken Memmingen eingeschaltet worden, um den Sachverhalt zu prüfen. Aber auch fast fünf Monate nach dem Unglück liegen noch keine genauen Ergebnisse vor.

„Das Engler-Bunte-Institut hat die Messreihen in dieser Woche abgeschlossen“, schreibt VGW-Pressesprecher Lars Wagner auf Nachfrage der Memminger Zeitung. „Die Auswertung der Fragebögen und Ergebnisdarstellung wird allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.“ Wann ein belastbares Ergebnis vorliege und ob sich daraus eventuell neue Empfehlungen für Gaswerke und Gaskunden ableiten lassen, sei noch unklar.

Die MZ hatte damals einen Selbstversuch mit unvoreingenommen Testpersonen gemacht und sie an in Memmingen benutzten Odorierungsproben riechen lassen. Das klappte zwar trotz FFP2-Masken einigermaßen, aber mit dem hier verwendeten Geruchsstoff, der scharf nach Klebstoff riecht, brachten sie keine Gasgefahr in Verbindung. Früher wurde ein schwefelhaltiger Stoff verwendet, der nach faulen Eiern stinkt. Aus Umweltschutzgründen wird der aber nur noch selten eingesetzt.

Nach Unglück installiert Rotes Kreuz Gas-Warnmelder

Unterdessen hatte das BRK selbst schnell reagiert und kurz nach dem Unglück Gas-Warnmelder in den Räumen installiert. Die baulichen Schäden am und im Gebäude – insgesamt 340000 Euro – sind noch nicht beseitigt, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Wilhelm Lehner. Mutmaßlich wird das auch in diesem Jahr nicht mehr erfolgen. Weil der Schulungsraum komplett zerstört ist, finden Ausbildungen inzwischen in Ottobeuren statt. Ansonsten seien Wache und Verwaltung voll arbeitsfähig, so Lehner

Die verletzten BRK-Mitarbeiter, die sich während der Explosion in dem Gebäude aufhielten, hätten keine körperlichen Folgen davon getragen. Auch der schwer verletzten Reinigungskraft, die die Explosion durch das Anschalten eines Lichtschalters ausgelöst hatte, sei weiter auf dem Weg der Genesung.