Plötzlich ist das Gas in Memmingen günstig: Deshalb ist die Eilentscheidung des OB erlaubt

Gas wird billiger: In Memmingen wurde kurzfristig die Preise gesenkt. Grund dafür ist eine Entscheidung des OB. Wieso darf er das?

08.02.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Zum 1. Februar haben die Stadtwerke Memmingen den Gaspreis für ihre Kunden um fünf Cent pro Kilowattstunde netto gesenkt. Die Preisanpassung kam recht kurzfristig und wurde erst durch eine Eilentscheidung von Oberbürgermeister Manfred Schilder möglich. Auf den ersten Blick eine eher ungewöhnliche Vorgehensweise, doch nach Angaben der Stadt ein „völlig normaler Vorgang“. Die rechtliche Grundlage dafür bilde die Bayerische Gemeindeordnung.

Darin heißt es im Artikel 37 Absatz 3, dass ein Bürgermeister befugt ist, „an Stelle des Gemeinderats oder eines Ausschusses dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Gemeinderat oder dem Ausschuss in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.“

Günstigere Gaspreise in Memmingen: OB informierte Ausschuss einen Tag vorher

Im vorliegenden Fall hatte Schilder den Finanz- und Hauptausschuss einen Tag vor der Entscheidung informiert. Der Vorschlag sei von den Stadtwerken selbst gekommen, um die Bürger in einem der Monate mit den größten Gas-Verbrauchsmengen finanziell zu entlasten, wie die Stadt auf Nachfrage erklärt.

Was „unaufschiebbare Geschäfte“ sind, ist in der bayerischen Gemeindeordnung nicht näher definiert.

„Es handelt sich dabei um einen sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff, der von Fall zu Fall interpretiert werden muss“, erklärt Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben. Sie ist als Aufsichtsbehörde für die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Laut Meyer könnten theoretisch sogar sämtliche Angelegenheiten, für die der Stadtrat zuständig ist, Gegenstand einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters sein.

Stadtrat kann Eilentscheidungen eines OB abändern

„Je bedeutender und grundsätzlicher die Sache ist, um die es konkret geht, desto eher wird aber Anlass bestehen, eine Sondersitzung des Gremiums anzuberaumen, um dessen Entscheidung herbeizuführen“, erklärt Meyer. Letztlich sei auch dies eine Frage des Einzelfalls. Ein Stadtrat könne Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters jedoch in gleicher Weise abändern oder rückgängig machen wie eigene Beschlüsse auch.

