Er kochte schon für Königin Sofia von Spanien: Der neue Löwenwirt in Legau

Fritz Steinhauser ist der neue Wirt des Gasthaus Löwen in Legau. Als Koch hat er international viele Erfahrungen gesammelt. Was er nun im Unterallgäu vorhat.

03.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Er war Privatkoch eines griechischen Reeders, arbeitete in der Küche eines Großhotels auf den Bermudainseln und bekochte bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 das Olympische Komitee. Nun steht Fritz Steinhauser erneut vor einer großen Herausforderung: Er ist der neue Löwenwirt in seiner Heimatgemeinde Legau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.