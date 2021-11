Schöne Geste in dieser dunklen Zeit: Gastronom versorgte frierende Menschen vor Impfbus mit heißem Tee

Bis zu drei Stunden Wartezeit bei 0 Grad: So sah es am Freitag vor dem Memminger Impfbus aus. Ein Gastronom sah die frierenden Menschen und handelte.

„Trotz eisiger Temperaturen waren wieder unzählige Leute da und standen ganz tapfer an.“ Das hat uns eine Frau aus Memmingen geschrieben. Sie meint damit die Warteschlange vor dem Impfbus, der am Freitagabend am Weinmarkt stand. Auch ihre Mutter hatte dort angestanden und gefroren.

Irgendwie schien es nur zäh voranzugehen, sagt Roberto Assanti aus dem Café Moritz. Er konnte das gut sehen, weil der Impfbus direkt vor dem Café Halt gemacht hatte. Und Assanti sah auch, wie die Wartenden froren. Die Temperaturen lagen um den Gefrierpunkt. Da entschied er: „Wir verschenken jetzt Tee.“ Also bereiteten er und seine Kolleginnen und Kollegen drinnen die heißen Getränke zu. Zu zweit gingen sie damit vor die Tür: Assanti wurde begleitet von seinem Kollegen Benjamin Breher, der eigentlich am Freitag frei hatte. Sie liefen die Warteschlange ab und reichten den Menschen, die auf die Corona-Impfung warteten, den Tee. Kostenlos. Fast zwei Stunden lang. „Uns hat es wirklich gefroren.“ 100 bis 150 Becherfüllungen waren es, schätzt Assanti – inklusive des nachgeschenkten Tees.

Das habe er aus Solidarität zu den Menschen getan, die froren – aber nicht, um damit in der Zeitung zu erscheinen, wie Assanti sagt. Es werde gefordert, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Und das sei auch wichtig. Aber dass die Wartezeiten teilweise so lang seien, versteht der Gastronom nicht. Eine Frau, die er kennt, hatte recht weit hinten in der Schlange gestanden. Obwohl die Reihe nicht sonderlich lang gewesen sei, seien drei Stunden vergangen, bis die Frau im Bus die Spritze bekommen habe. Leser berichteten uns von ähnlich langen Wartezeiten, die es am Sonntag vor dem Impfbus am BBZ gegeben habe. Für solch lange Zeiten habe er kein Verständnis, sagt Assanti.

Das Memminger Impfzentrum hat sich entschieden, keine Termine fürs Impfen zu vergeben, weil so mehr Menschen eine Spritze verabreicht werden könne. Das hatte Dr. Hardy Götzfried, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums, vor einigen Tagen im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Und darauf komme es in dieser dramatischen Pandemielage nun an.

Roberto Assanti versteht das. Er schlägt aber vor, zumindest darüber nachzudenken, per Onlinebuchung Blocktermine zu vergeben, also Impflingen ein Zeitfenster zu nennen, in dem sie an der Reihe sind. Dann müsste vielleicht 30 bis 60 Minuten, aber keine drei Stunden gewartet werden, sagt der Memminger Gastronom.

Er hat noch einen Vorschlag: Hilfsorganisationen aus Memmingen könnten neben dem Impfbus ein Zelt aufbauen, in dem Wartende mit heißen Getränken versorgt werden. Er wäre noch einmal bereit, Tee zu spendieren. Und andere Gastronomen und Einzelhändler würden sicher auch mitmachen, sagt er. Für Getränke würden Stadt und Hilfsorganisationen also vermutlich keine Kosten entstehen.

Die Temperaturen seien das eine. Was aber, wenn ein Wartender auf die Toilette müsse? Roberto Assanti denkt vor allem an die älteren Menschen. Er hofft, dass sich die Stadt darüber Gedanken macht.

Viele Wartenden von Freitag waren jedenfalls froh über Roberto Assantis und Benjamin Brehers Handeln. Die Frau, die uns darüber geschrieben hat, fasst es zusammen: „Was für eine wunderschöne Geste. Ein herzliches Dankeschön an das Café Moritz für die entgegenbrachte Aufmerksamkeit.“