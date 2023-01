Das hat die neue Wirtin mit dem Wiesenbräu in Buxheim vor

Suzanna Hranic ist die neue Wirtin im Wiesenbräu, das direkt am Weiher in Buxheim liegt. Zu der Gaststätte kam die 51-Jährige nur durch einen Zufall.

24.01.2023 | Stand: 18:06 Uhr

So spontan, wie es bei Suzanna Hranic der Fall war, wird man wohl nur selten Wirtin einer Gaststätte. Im vergangenen Jahr war ihr Mann Josip, der als Monteur sein Geld verdient hat, längere Zeit in Buxheim, weil er für ein hiesiges Unternehmen am Aufbau eines Fernwärmenetzes arbeitete. „Durch Zufall hat er dabei den damaligen Wirt des Wiesenbräus kennengelernt“, erzählt die 51-Jährige. Dieser habe ihn gefragt, ob er jemand kenne, der die Gaststätte übernehmen könnte, da er sich zur Ruhe setzen wolle. Josip Hranic dachte dabei sofort an seine Frau.

