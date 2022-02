Gefälschte Impfausweise in Apotheke vorgelegt - Mann (43) und Frau (38) fliegen in Memmingen auf

Mit gefälschten Impfpässen sind eine Frau und ein Mann in einer Apotheke in Memmingen aufgeflogen.

02.02.2022 | Stand: 12:49 Uhr

In den Vormittagsstunden des Dienstags, 01.02.2022, erschienen eine 38-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann in einer Apotheke in Memmingen. Dort zeigten sie ihre Impfausweise zur Digitalisierung vor. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass die Eintragungen manipuliert waren.

Eine hinzugezogene Polizeistreife bestätigte den Verdacht. Die beiden Impfausweise wurden sichergestellt und es erwartet sie nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Gebrauch unrichtiger Impfausweise.

